Ferrara, moglie segregata e abusata. “Mi costringeva anche a digiunare”

Ferrara, 13 aprile 2023 – Botte, umiliazioni, insulti, privazioni continue e anche abusi sessuali. Un incubo durato quasi quattro mesi e che aveva trasformato il tetto coniugale in un inferno. La denuncia di una 49enne marocchina, che ha trovato la forza di rivolgersi al Centro Donna Giustizia, è sfociata in un processo a carico dell’ex marito, un giordano di 65 anni imputato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il caso è approdato in tribunale ieri mattina, quando davanti al collegio giudicante è stato sentito il racconto della persona offesa (assistita dall’avvocato Sara Bruno).

La donna ha ricostruito il suo incubo, da quando ha conosciuto su internet l’uomo che sarebbe diventato suo marito fino al suo arrivo a Ferrara e al vortice di vessazioni nel quale era rimasta intrappolata. Dopo il lungo esame della donna, è stato sentito un carabiniere che si è occupato delle indagini per poi aggiornare l’udienza al 21 giugno, quando verrà ascoltato l’imputato per poi procedere con la discussione e, forse, la sentenza. Il girone infernale nel quale si era trovata invischiata la 49enne ha avuto inizio nell’agosto del 2020 ed è durato fino a metà novembre dello stesso anno. Le accuse sono pesanti e parlano di un’esistenza quotidianamente calpestata e svilita. Stando a quanto denunciato, l’uomo le avrebbe reso la vita intollerabile ricoprendola di insulti, umiliandola e disinteressandosi completamente delle sue esigenze. Non solo. In più occasioni l’avrebbe obbligata a stare senza mangiare, consentendole di fare la doccia soltanto con il suo permesso. Le avrebbe inoltre impedito di uscire liberamente di casa e di avere relazioni sociali, privandola inoltre di ogni risorsa economica e subissandola al contempo di continue richieste di denaro. Oltre a ciò, c’erano le botte. Calci, colpi di varia natura e testa spinta contro il muro solo per citare alcuni episodi.

Ai maltrattamenti si aggiungono poi le violenze sessuali. Secondo le accuse formulate a suo carico, in diverse occasioni il giordano avrebbe costretto la moglie a subire rapporti sessuali, incurante del suo rifiuto. Una costrizione spesso accompagnata da minacce e violenza. Questi fatti, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avvenivano almeno due volte alla settimana. In certi casi, l’abuso si consumava anche con l’utilizzo di oggetti e immobilizzando la malcapitata tenendola con forza per i capelli. Dopo settimane di terrore, la donna ha trovato il coraggio di dire ‘basta’ e ha chiesto aiuto. Dalla sua denuncia sono partite le indagini che, a tre anni di distanza, hanno portato alla sbarra l’ex marito, chiamato a rispondere di quella vita vessata e calpestata.