’Mogol racconta Mogol’ a teatro

Una narrazione appassionata del più grande poeta della canzone italiana, unita all’interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti. E’ "Mogol racconta Mogol", lo spettacolo in programma questa sera alle 21 nel teatro dei Fluttuanti di Argenta. Una serata di racconti e musica per riascoltare non solo i brani dello storico sodalizio BattistiMogol, ma anche i tanti testi scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla. Un vero e proprio viaggio musicale nel repertorio di titoli senza tempo come "Mi ritorni in mente", "La canzone del sole", "Fiori rosa, fiori di pesco", "29 settembre", "Emozioni", "Pensieri e parole", condotto da Mogol tra emozionanti aneddoti e retroscena legati alla sua collaborazione con artisti che hanno segnato le pagine più importanti della musica leggera italiana. Una narrazione appassionata, con canzoni eseguite da musicisti d’eccezione, in cui Mogol rivela segreti, confessioni e aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana. Un’occasione incredibile per vivere con Mogol una grande esperienza in un viaggio fatto di musica e parole. Nel repertorio, eseguito dal vivo, brani celeberrimi che hanno fatto la storia della musica leggera e sono entrati nella cultura di costume del Belpaese, dal primo periodo con Battisti, fino alla fine degli anni settanta, con brani come "Con il nastro rosa", "Si`, viaggiare", senza dimenticare "La collina dei ciliegi" e "Pensieri e parole", arrivando al periodo dei brani scritti per altri interpreti come Mina, Cocciante, Celentano, Mango, Morandi.

f. v.