Molesta una ragazza sull’autobus. Bloccato e arrestato dai carabinieri

Ha insistentemente importunato una ragazza su un autobus e aggredito i carabinieri che erano intervenuti per soccorrerla. Queste le ragioni che hanno portato all’arresto di un ventinovenne di origine nigeriana, senza fissa dimora, da parte dei carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso. La giovane, appena diciottenne, stava attendendo l’autobus per Ferrara alla stazione ferroviaria di Codigoro, quando il ventinovenne le si è avvicinato e ha cominciato ad importunarla, con pressanti tentativi di approccio. E quando la ragazza è salita sul mezzo pubblico, sperando di essersi liberata dalle attenzioni dell’uomo, quest’ultimo l’ha seguita a bordo dell’autobus continuando ad infastidirla.

La ragazza, preoccupata, deve aver poi chiamato il padre per raccontagli quanto le stava accadendo, in quanto è stato proprio lui a contattare il ‘112’ per segnalare il tutto ai carabinieri e richiedere il loro intervento. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore si sono portati alla stazione ferroviaria di Migliarino, località del comune di Fiscaglia, intercettando così l’autobus proveniente da Codigoro. E proprio alla fermata sono saliti a bordo e individuato il ventinovenne. L’uomo ha cominciato subito ad opporre resistenza agli uomini dell’Arma che intendevano procedere con la sua identificazione, arrivando anche a spintonarli violentemente per sottrarsi a loro. Un’azione di resistenza che è proseguita per un po’ di tempo, provocando altresì un ritardo del servizio di linea diretto verso il capoluogo estense. Alla fine, i militari sono riusciti a farlo desistere. A quel punto sono scattate le manette per il ventinovenne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia dei carabinieri portuense sino alla mattinata di ieri, quando l’uomo è stato accompagnato dai militari presso il Tribunale di Ferrara per l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato il provvedimento e condannato il ventinovenne a sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

Valerio Franzoni