Molestava le turiste in pineta: condannato

Tre giovani turiste assalite e molestate in pineta. Una di loro aveva appena tredici anni. Quelle aggressioni, avvenute tra la primavera e l’estate dell’anno scorso, sono costate care a un operaio di 31 anni. Nella giornata di ieri l’uomo (che fu arrestato dai carabinieri di Comacchio nel novembre dell’anno scorso) è stato processato e condannato a sei anni di reclusione. L’imputato è comparso ieri mattina davanti al giudice Danilo Russo e al pubblico ministero Stefano Longhi per rispondere delle pesanti accuse formalizzate nei suoi confronti. Nella precedente udienza il 31enne (assistito dall’avvocato Flavio Cattabriga) aveva scelto di essere giudicato in rito abbreviato. La sua posizione è stata quindi definita con una sentenza di condanna al termine della discussione tra le parti. "Attendiamo di conoscere le motivazioni – ha affermato il difensore dell’imputato – poi valuteremo se ricorrere in Appello".

Tre le aggressioni che vengono contestate all’operaio appassionato cicloamatore, che sarebbero state messe a segno nell’arco di tre mesi. Stando all’impianto accusatorio, la sequenza di abusi è iniziata il 17 maggio 2022 a Lido degli Scacchi, quando ai carabinieri è arrivata la richiesta di aiuto di una giovane turista la quale, disperata, raccontò di essere stata poco prima aggredita in pineta mentre stava passeggiando con il cane e ascoltando musica. "Stavo camminando quando sul retro della spiaggia ’Jacaranda’ – aveva spiegato la donna – quando sono stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che mi ha bloccata". Il racconto è poi proseguito con la descrizione degli abusi sessuali subiti: palpeggiamenti e atti osceni da parte dell’uomo. Soltanto le sue grida insistenti hanno messo in fuga l’operaio. Un mese e mezzo di inattività, almeno stando a quanto ricostruito, e poi di nuovo in azione il 3 luglio dello stesso anno.

In quella occasione ad allertare i carabinieri furono i genitori di una ragazzina tedesca di 13 anni, in vacanza al Lido degli Estensi. Anche la giovanissima stava passeggiando in pineta quando fu aggredita, bloccata a terra, denudata e costretta a subire palpeggiamenti e atti sessuali. Non senza fatica la tredicenne riuscì a divincolarsi e a fuggire con i vestiti mezzi strappati. La ragazzina fu in grado di fornire una descrizione piuttosto dettagliata dell’uomo e del suo abbigliamento. Poco meno di un mese dopo, il 31enne sarebbe tornato di nuovo in azione, questa volta al Lido di Spina. Quella volta a cadere nelle sue grinfie fu una turista italiana di 24 anni. Anche lei aggredita alle spalle. Le indagini dei carabinieri arrivarono a un punto di svolta con la comparazione del Dna dell’operaio con i campioni prelevati nei luoghi delle aggressioni. Una volta raccolti tutti gli elementi, scattarono le manette.