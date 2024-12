Molestie e minacce al vicino. Arriva la condanna per stalking

Anni di dispetti, minacce e molestie ai danni del vicino di casa sono costati cari a un 53enne copparese. L’uomo, finito a processo per stalking, è stato condannato ieri pomeriggio a un anno di reclusione (stessa pena richiesta dal pubblico ministero onorario Stefania Borro). Secondo la ricostruzione della procura, l’uomo nel corso del tempo avrebbe trasformato in un incubo la vita del dirimpettaio, causandogli ansia e preoccupazione per la propria incolumità. Le condotte che vengono contestate all’imputato sono numerose e ripetute nel tempo. Si va dall’ostacolare l’uscita di casa della persona offesa piazzandosi con la macchina sul vialetto in comune alle due abitazioni al lancio di oggetti e frutta nel giardino e contro la casa del vicino. In particolare, l’imputato si sarebbe piazzato in macchina sul vialetto quando sentiva il vicino uscire mentre, in un’occasione, sullo stesso viottolo avrebbe creato dei solchi soltanto per infastidire il dirimpettatio. Per la stessa ragione, avrebbe bloccato la porta e le finestre dell’abitazione confinante con una zappa. Avrebbe inoltre acceso ad alto volume radio e televisione per impedire al ‘rivale’ di dormire mentre in altre occasioni avrebbe provocato piccoli danneggiamenti o lanciato rami, sassi o fichi nella proprietà del dirimpettaio. Una serie di situazioni che hanno portato prima a una denuncia e poi al processo, concluso con la condanna.

f. m.