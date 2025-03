“Molestie sessuali su una coetanea”. Giovane finisce sotto indagine

Ferrara, 10 marzo 2025 – Una serata in casa di amici, come tante se ne trascorrono quando si è adolescenti. Momenti in cui sembra che nulla possa andare storto, tra uno scherzo, una chiacchiera e una risata. Stavolta però, quegli istanti di spensieratezza sarebbero stati bruscamente interrotti dal dramma. Tra quelle mura – questa l’ipotesi accusatoria formulata dalla procura dei minori di Bologna – si sarebbe consumata una violenza sessuale.

La vicenda, va specificato, è ancora tutta da chiarire. Siamo in fase di indagini preliminari e gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire nei dettagli quanto accaduto poco più di un anno fa in quell’abitazione del Ferrarese. I protagonisti sono tutti minorenni, quindi la cautela è massima sotto tutti i punti di vista.

Gli elementi di cui al momento si è al corrente sono quelli finiti all’attenzione dei magistrati di via del Pratello, a seguito di una denuncia depositata dopo i fatti. Stando all’impianto accusatorio, un diciassettenne avrebbe costretto una ragazzina di un paio di anni più giovane a compiere atti sessuali contro la sua volontà, toccandola nelle parti intime mentre si trovavano a casa di una amica comune per trascorrere qualche ora insieme. Dopo l’accaduto, l’adolescente ha raccontato tutto ai genitori i quali hanno formalizzato una denuncia.

Ne è immediatamente nata un’inchiesta per violenza sessuale su minore. Sotto indagine è finito il diciassettenne, assistito in questo delicato frangente dagli avvocati Emiliano Mancino e Domenico Sgambellone. Di recente, gli accertamenti sulla vicenda hanno fatto un passo avanti. Il pubblico ministero Alessandra Serra ha infatti depositato una richiesta di incidente probatorio (la procedura che consente di anticipare l’acquisizione di una prova alla fase delle indagini preliminari), rilevando la necessità di ascoltare la persona offesa in forma protetta. Una scelta dettata dalla necessità di ‘cristallizzare’ le sue parole evitando il più possibile ulteriori traumi alla giovane presunta vittima.

Nei giorni scorsi, il giudice per le indagini preliminari Anna Filocamo ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha fissato in aprile l’audizione della giovane in incidente probatorio e in forma protetta. Parallelamente, ha nominato una psicologa specializzata in età evolutiva e con competenze specifiche in materia di abusi sessuali al fine di assistere la minore durante quella testimonianza che potrebbe essere decisiva per gli ulteriori sviluppi delle indagini su quella delicatissima vicenda.