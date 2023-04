"Molestò tre turiste in pineta" L’indagato lascia il carcere

Lascia il carcere l’operaio di trentuno anni accusato di avere aggredito e molestato tre turiste la scorsa estate e arrestato a novembre dello stesso anno. Per l’uomo (assistito dall’avvocato Flavio Cattabriga) sono infatti stati disposti gli arresti domiciliari, da dove attenderà di comparire davanti al giudice dell’udienza preliminare. L’appuntamento è fissato per il 19 ottobre, quando verrà discusso il processo in rito abbreviato.

Tre le aggressioni che vengono contestate all’operaio, che sarebbero state messe a segno nell’arco di tre mesi ai lidi. La sequenza di abusi è iniziata – sempre stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini - il 17 maggio, quando ai carabinieri è arrivata la richiesta di aiuto di una giovane turista, la quale, disperata, raccontò di essere stata poco prima aggredita in pineta mentre stava passeggiando con il cane.

Un mese e mezzo dopo, secondo le accuse, un’altra aggressione. Ad allertare i carabinieri sono i genitori di una ragazzina tedesca di 13 anni, in vacanza sulla nostra costa. Anche la giovanissima stava passeggiando in pineta quando fu aggredita e bloccata a terra, denudata e costretta a subire palpeggiamenti e atti sessuali. Poco meno di un mese dopo il presunto violentatore sarebbe tornato di nuovo in azione. A cadere sotto le sue grinfie una turista italiana di 24 anni. Anche lei fu aggredita alle spalle.