Molestò una ragazzina sul treno. A maggio discussione e sentenza

Si avvia verso discussione e sentenza il processo che vede imputato un 27enne italiano accusato di aver palpeggiato una ragazzina sul treno. I fatti risalgono al 17 dicembre del 2020 e si sarebbero verificati sulla linea ferroviaria Ferrara-Codigoro. Il caso è comparso ieri mattina davanti al collegio giudicante il quale, dopo alcuni passaggi tecnici, ha rinviato al 21 maggio per la discussione. Già in fase preliminare, l’imputato era stato sottoposto a una perizia psichiatrica. Le conclusioni dello psichiatra avevano stabilito che l’uomo fosse in grado di stare in giudizio ma che, al momento del fatto, avrebbe avuto la capacità di intendere e volere grandemente scemata.

Stando all’impianto accusatorio, tutto sarebbe scaturito da una lite nata per un cellulare rubato. Nel corso della discussione, l’imputato avrebbe provato a baciare la giovane vittima – all’epoca tredicenne – e poi l’avrebbe sbattuta contro un finestrino dello scompartimento per poi strusciarsi contro di lei, mimando un rapporto sessuale.