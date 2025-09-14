Molinari squalificato, ma la società può agire

È il giorno di Spal-Massa Lombarda, ma tra i tifosi biancazzurri il principale argomento di discussione è la squalifica di tre mesi e mezzo per Juan Martin Molinari (a destra) in seguito ad alcune irregolarità amministrative relative al periodo in cui deteneva quote societarie – seppur di minoranza – del Perugia Calcio. L’Ars et Labor non c’entra nulla con questa storia e la società di via Copparo non avrà conseguenze, però è evidente che la notizia ha aumentato il numero di supporters che guardano con scetticismo la nuova proprietà argentina.

Nel frattempo l’Ars et Labor ha comunicato che "il presidente Molinari, in proprio, ha formulato proposta senza incolpazione ex art. 126 C.G.S. allo scopo di definire anticipatamente la medesima procedura, scongiurando il rischio di inoperatività della società conferendo preventivamente apposite procure speciali notarili a Filiberto Graziani e all’avvocato Marco Sabato". Se non altro, questa vicenda fa chiarezza su un punto: il presidente della Spal è Molinari. In sede di presentazione, l’imprenditore aveva dichiarato che avrebbe destinato l’incarico ad un’altra figura. Molinari quindi è il presidente nonché amministratore unico dell’Ars et Labor, oltre a detenere il 50% delle quote societarie, la stessa percentuale di Andres Adolfo Marengo.