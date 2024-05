Molini Pivetti a Napoli per ‘TuttoPizza’

Molini Pivetti, storica azienda renazzese specializzata nella produzione di farine di alta qualità dal 1875, è fino a domani alla settima edizione di ‘TuttoPizza’, la fiera dedicata alla filiera della pizza e alle aziende che la compongono alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Oltre 80 pizzaioli provenienti da diverse regioni d’Italia si alternano allo stand Molini Pivetti, utilizzando le sue farine per celebrare la pizza in tutte le sue varianti, con l’obiettivo di proporre punti di vista diversi e nuove interpretazioni, mostrando abilità, tecnica e competenza che stanno alla base della loro pizza. Lo scorso aprile, inoltre, Molini Pivetti e Iannucci Academy hanno promosso il convegno di successo ‘Formare per crescere’, all’interno degli scavi di Pompei volto a valorizzare la figura del pizzaiolo nel quadro della formazione scolastica alberghiera, rendendola un indirizzo di studi specifico corrispondente a una precisa scelta di vita e di evoluzione professionale. In particolare, la Iannucci Academy è un’associazione che porta avanti il concetto del convegno: valorizzare la figura del pizzaiolo, garantendone la formazione durante l’anno, previa iscrizione, con corsi gratuiti all’interno di Molini Pivetti.