Molini Pivetti di Renazzo investe nel biogas: sviluppo sostenibile per il territorio

Molini Pivetti di Renazzo investe nell’impianto biogas di Palata Pepoli per creare energia a partire dai suoi sottoprodotti, garantendo la fornitura della materia prima e fa un ulteriore passo all’insegna del rispetto dell’ambiente. Per l’azienda renazzese, tra le più qualificate nella produzione di farine, è un ulteriore rafforzamento nell’economia circolare e nel suo percorso di crescita sostenibile fondato su agricoltura, territorio, responsabilità e squadra. Una realtà con un fatturato di 62 milioni nel 2021 e una capacità produttiva pari a 265.000 tonnellate di sfarinati e semilavorati l’anno, che offre lavoro a più di 70 dipendenti.

"L’investimento nel biogas è una scelta strategica del tutto coerente con la visione sostenibile dell’azienda – dichiara Gianluca Pivetti, quinta generazione alla guida, insieme alla sorella Silvia, dell’azienda fondata da Valente Pivetti –, anzi, ne rappresenta una messa in pratica significativa, perché l’impianto di Palata Pepoli creerà energia a partire dai diversi sottoprodotti vegetali". A pochi chilometri dal mulino, in provincia di Bologna, l’impianto di biogas sfrutterà il processo di digestione anaerobica per convertire la materia organica in gas metano e generare energia elettrica utilizzando i residui organici vegetali, unicamente autorizzati dall’ente di competenza, provenienti dalle diverse aziende della Holding Pivetti, come quelli derivanti dalla macinazione del grano di Molini Pivetti e quelli derivanti dalla frutta dell’azienda Macè.

Questo approccio contribuirà alla riduzione degli sprechi e allo sfruttamento delle risorse, oltre a essere ecologicamente vantaggioso, poiché limita l’emissione di gas serra, come l’anidride carbonica e il metano, che altrimenti verrebbero rilasciati nell’atmosfera durante la decomposizione dei sottoprodotti organici. Per l’azienda molitoria, dunque, l’utilizzo dell’impianto di biogas creerà un ciclo interno di produzione circolare, in cui i sottoprodotti diventano la materia prima per generare energia, che a sua volta potrà essere utilizzata per alimentare le attività dell’azienda stessa. "Questo ridurrà la dipendenza dell’azienda dalle fonti energetiche tradizionali – conclude Gianluca Pivetti – contribuendo a generare un impatto positivo sull’ambiente e le comunità del territorio in ottica di beneficio comune; continuando a percorrere la strada, già da tempo intrapresa, per promuovere uno sviluppo sostenibile all’interno del nostro settore industriale e locale".