Molini Pivetti e i grandi maestri dell’arte bianca. Le creazioni alla festa dei 150 anni dell’azienda

Si è di recente chiusa la tre giorni a Milano per Molini Pivetti che per la prima volta ha partecipato a Identità Golose, il rinomato congresso internazionale di cucina d’autore, evento che continua le celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione dell’azienda renazzese. A festeggiare allo stand del congresso, insieme alla famiglia Pivetti e allo staff, si sono riuniti grandi maestri dell’arte bianca per dar luogo a creazioni uniche, celebrando il prezioso ingrediente di cucina: la farina.

Tra le speciali creazioni si segnalano quelle di Valerio Iessi e Daniele Ferrara de I Borboni Pizzeria, che hanno realizzato la pizza al padellino, dall’impasto senza acqua con la farina Incanto, della Linea Special di Molini Pivetti, con cottura al vapore e rigenerata in forno nella versione provola e pepe, Stefano Billi di Maremma Bona che ha elevato lo street food a livello gourmet con un panino speciale. E tanti i professionisti della pizza, da tutta Italia.

A chiudere in dolcezza è stato il famoso Ciro Poppella, che in qualità di Pastry Ambassador Molini Pivetti ha celebrato i 150 anni dell’azienda con una novità assoluta: La Perla Nera, tra pastafrolla, latte, caramello e cioccolato.