Molini Pivetti e il progetto pilota: "Nelle scuole la figura del pizzaiolo"

Si è tenuto di recente l’incontro istituzionale con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante il quale Molini Pivetti di Renazzo e Academy Iannucci hanno presentato insieme la proposta "Arte del pizzaiolo", un percorso formativo che mira al riconoscimento e alla valorizzazione della figura professionale del pizzaiolo. Il progetto pilota prevede l’attivazione negli Istituti alberghieri di un modulo didattico dedicato alla figura del pizzaiolo, che si comporrà di una parte teorica e una pratica, e sarà realizzato in collaborazione con docenti, pizzaioli esperti e istituzioni scolastiche. E’ previsto l’avvio della fase sperimentale nelle regioni Emilia-Romagna e Campania.

Con un fatturato annuale che in Italia supera i 15 miliardi di euro, secondo Coldiretti e Ipsos, la pizza si conferma un pilastro dell’economia agroalimentare nazionale: 2,7 miliardi le pizze che vengono sfornate ogni anno in Italia, una produzione colossale che occupa stabilmente oltre 100.000 lavoratori (200.000 nei fine settimana). A fronte di questa domanda, mancano però pizzaioli qualificati conteggiato in almeno 6 mila secondo FIPE, e il 30% delle pizzerie fatica a trovare personale, malgrado i corsi e le accademie specializzate.

Di qui l’iniziativa portata avanti dall’azienda renazzese Molini Pivetti e Academy Iannucci, che ha l’obiettivo di valorizzare questa figura professionale attraverso una formazione riconosciuta e certificata, in grado di offrire competenze strutturate, visione tecnica e consapevolezza del proprio ruolo. "E’ un progetto ambizioso, - ha dichiarato Gianluca Pivetti, Amministratore delegato di Molini Pivetti - ma è frutto dell’esperienza maturata sul campo e della consapevolezza che la formazione rappresenta un asset strategico per promuovere occupazione qualificata, sostenere i giovani e consolidare il ruolo della filiera agroalimentare italiana".

Il Ministro ha espresso vivo apprezzamento per i contenuti e gli obiettivi dell’iniziativa, riconoscendone la rilevanza e il potenziale impatto, riservandosi di firmare il protocollo d’intesa in una fase successiva, al termine delle necessarie valutazioni formali. "Siamo fiduciosi - ha commentato infine Vincenzo Iannucci, pizzaiolo e Presidente dell’Academy Iannucci, al termine dell’incontro - che questo primo importante passo potrà tradursi, a breve, in un impegno condiviso e formalizzato".

Questo è uno degli obiettivi che so è data Molini Pivetti nell’anno del suo traguardo importante di 150 anni di storia dalla fondazione. Molini Pivetti, azienda di Renazzo in provincia di Ferrara, infatti, propone un’ampia scelta di farine di grano tenero fin dal 1875.