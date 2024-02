Molini Pivetti, farine per pizza a Dubai

Sempre più internazionale, Molini Pivetti partecipa a Gulfood 2024 dal 19 al 23 febbraio al Dubai World Trade Center mettendo in primo piano le farine della Linea Special per pizzeria. Si tratta dell’appuntamento che da 29 anni presenta al mondo le più importanti innovazioni e i lanci di tendenze in ambito ‘food e beverage’, esaltando uno dei piatti simbolo del nostro Paese, amato e celebrato in tutto il mondo. "A Dubai proporremo ai numerosi visitatori la nostra Linea Special di farine per pizzeria, ideata e prodotta per i più diversi tipi di utilizzo, frutto di un’accurata selezione dei grani e di un lavoro attento di analisi e sviluppo di cinque referenze dai tratti distintivi precisi e inconfondibili– afferma Giulia Chessa, Marketing Manager –. Siamo certi che il pubblico internazionale di Gulfood saprà apprezzare le nostre selezioni dedicate alla realizzazione di un piatto universale, amato a ogni latitudine". La Linea Special si compone di cinque referenze per preparare tre specialità di pizza: la Napoletana, l’Emiliana con Fabio Cascio del Prestige e la pizza alla Romana. "Attraverso una proficua collaborazione – prosegue –, i maestri pizzaioli hanno affiancato i nostri tecnici nella ricerca e sviluppo di prodotti di altissimo livello".