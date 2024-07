Molini Pivetti verso l’agricoltura sostenibile

Molini Pivetti presenta il report di sostenibilità 2023, il secondo, a distanza di due anni dal primo, redatto con l’obiettivo di condividere con tutti gli stakeholder la continuità di un percorso di crescita sostenibile e di sviluppo virtuoso verso un’economia circolare, che, per l’azienda molitoria, trova fondamento nei quattro pilasti di azione del manifesto di sostenibilità: agricoltura, territorio, responsabilità e squadra. "Il nostro manifesto di sostenibilità, aggiornato al 2024, riflette i progetti e gli impegni di Molini Pivetti per una crescita responsabile e sostenibile – ha dichiarato Gianluca Pivetti, membro del board Molini Pivetti Spa – Al centro di ciascuno dei 4 asset c’è il valore umano: organizziamo eventi di formazione e promuoviamo il coinvolgimento del primo anello della nostra filiera, gli agricoltori, affinché tutti si sentano parte di una squadra con obiettivi chiari e sfidanti". Il connubio tradizione e innovazione qualifica tutto il lavoro di Molini Pivetti, a cominciare dalla filiera a marchio certificato Campi Protetti Pivetti, avviata nel 2016 e divenuta in parte ‘Sostenibile’ nel 2018.

Proprio su questi campi di grano tenero, Molini Pivetti ha avviato per le stagioni 2022 e 2023 un progetto di digitalizzazione della filiera in collaborazione con xFarm Technologies: grazie ad una app appositamente sviluppata, gli agricoltori partner hanno avuto un riscontro immediato del proprio impatto ambientale e resoconti periodici per monitorare i miglioramenti, con un approccio all’agricoltura che permette di proteggere l’alta qualità del prodotto ottimizzando l’impatto in ogni fase del processo, dalla coltivazione alla logistica fino alla trasformazione della materia prima. Molini Pivetti ha anche introdotto tecnologie avanzate per implementare i processi industriali in ottica di risparmio energetico. Un esempio significativo è l’investimento nel 2023 in un impianto di biogas situato in provincia di Bologna. Questo impianto utilizza il processo di digestione anaerobica per convertire la materia organica in gas metano, generando energia elettrica dai sottoprodotti vegetali delle aziende della Holding Pivetti, come quelli derivati dalla macinazione di farine Molini Pivetti e dalla lavorazione di frutta di Macè.

Nel 2023 è proseguito anche l’impegno sociale verso le nuove generazioni grazie al successo del progetto ‘Adotta un campo di grano’. Attraverso moduli online e soprattutto attività pratiche all’aperto, il percorso educativo segue per due anni il ritmo della natura lungo 4 tappe: semina, biodiversità, chicco di grano e farina. Il progetto, sviluppato da Molini Pivetti in collaborazione con l’associazione Agen.Ter, ha coinvolto nel 2023 oltre 950 bambini delle scuole primarie e d’infanzia, che hanno imparato a prendersi cura della terra.