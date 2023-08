Molteni: "Esercito, rafforziamo la legalità"

"Confermo con grande soddisfazione che i contingenti dei militari dell’Operazione ’Strade sicure’ tornano ad essere operativi e presenti nelle città di Pisa, Ferrara e Monza a partire dal mese di settembre. Un intervento voluto dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, necessario anzi indispensabile per rafforzare e potenziare le prerogative di sicurezza e di legalità in queste città, come avevamo promesso, e che oggi orgogliosamente confermiamo. Abbiamo lavorato in questi mesi per la riassegnazione dei militari a queste città e lo abbiamo fatto". A dichiararlo è il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. "La presenza dei militari fu tolta a seguito di una errata logica di riduzione del contingente dell’operazione Strade sicure fatta dai precedenti governi di sinistra con la legge di bilancio 2020 - spiega il sottosegretario -. Una scelta sbagliata che ha colpevolmente depotenziato in queste città uno strumento ulteriore di sicurezza allargata e integrata da parte dello Stato. Ora, ripristinando i contingenti dei militari, consentiremo di elevare i dispositivi di sicurezza dei territori e di deterrenza della criminalità".