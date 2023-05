Momenti di preghiera per ricordare il piccolo Diego

La data del funerale non è ancora stata stabilita. Ma è presumibile che possa essere fissata per i prossimi giorni. Dopo cioè l’autopsia disposta sul corpicino dalla procura presso l’istituto di medicina legale. Intanto a Codifiume si fa sempre più diffuso il cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Diego Vecchietti, 5 anni, travolto domenica scorsa da un trattore, vicino a casa, mentre pedalava in sella al suo biciclino, ma in circostanze ancora da chiarire con certezza da parte degli inquirenti. Una disgrazia che ha straziato la famiglia, il papà, la mamma, la sorellina. Attorno a loro si stringe l’intera comunità. Una comunità in cui la notizia, che si è propagata come un tam tam tra le sue 2400 anime, e non solo, ha destato un immenso sconcerto e tanta tristezza, manifestati con parole e messaggi di conforto e di sostegno per un così drammatico evento della loro vita. Su tutti spiccano quelle della consulta di frazione e del sindaco di Argenta, Andrea Baldini, che si dice "vicino alla famiglia e partecipe del loro dolore". E che tra l’altro ha fatto osservare in tutte le scuole, ed in sua presenza, un minuto di silenzioso raccoglimento alla memoria, culminato con lancio di palloncini colorati in cielo. Intanto il parroco Don Rodrigo ha organizzato momenti di preghiera presso l’abitazione dei genitori. Particolarmente colpite le educatrici ed i vertici dell’asilo infantile "Sacra Famiglia. Struttura che il bimbo, originario di Malalbergo, ricordato "per la sua gioiosa allegria e l’immancabile sorriso sulle labbra", frequentava da un paio d’anni. Qui coltivava tante amicizie, e la comune passione per il gioco del calcio coi suoi compagni. Una struttura che, per non dimenticare Diego, sta ipotizzando il lancio di una raccolta fondi benefica.

n. m.