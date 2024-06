Mondi vicini, l’ultimo giorno. Azione di pittura gravitazionale

Ultimo giorno per visitare la mostra ‘Mondi vicini’, con le opere di Agata Raggi e Lino Acconcia mostra inaugurata il primo giugno. L’esposizione alla galleria del Carbone, in via del Carbone 18/a. Orario, sabato e festivi: dalle 17 alle 20. Il taglio del nastro è avvenuto sabato primo giugno alle 18 presso la Galleria del Carbone, tanta gente già dal primo giorno per visitare la mostra da titolo Mondi vicini di Agata Raggi e Lino Acconcia. Oggi, alle 18, Lino Acconcia e Agata Raggi si esibiranno in una particolare azione di pittura gravitazionale partecipativa nella Galleria del Carbone. Entrambi gli artisti si sono misurati con il “paesaggio” che vuole essere descrittivo, immediatamente leggibile, ma vuole essere il paesaggio visto dal viaggiatore che traguarda l’orizzonte a occhi semi chiusi.

Con questo ciclo di opere ad olio su tela di Raggi e di immagini fotografiche di Acconcia si ha l’occasione di apprezzare le suggestioni cromatiche e di interessante accostamento delle due tecniche rappresentative mai in competizione tra loro, indirizzate a smuovere l’osservatore da una visione meramente bidimensionale. La mostra è a cura dell’Accademia d’Arte Città di Ferrara, si avvale anche del patrocinio del Comune di Ferrara.