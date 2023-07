Mondo agricolo e archivio di Stato, stretta di mano per la cultura

E’ stato di stipulato un atto di convenzione tra il Maf- Centro di documentazione del mondo agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco e l’Archivio di Stato di Ferrara per lo studio e la realizzazione di progetti culturali comuni. Di durata triennale, l’accordo sancisce una tappa per la cultura ferrarese, che così potrà avvalersi di strumenti archivistici e documentari in grado di svolgere congiuntamente iniziative per la valorizzazione del territorio, nell’ambito delle specifiche

competenze di ciascuna istituzione.