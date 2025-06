Mondo del cinema in lutto. Addio all’attrice Lea Massari: "Indimenticabile con Antonioni"

Lea Massari, l’attrice romana intensa e raffinata che recitò in numerose pellicole tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, è scomparsa lunedì scorso nella sua città natale, Roma. Protagonista di alcuni dei film più significativi del cinema italiano ed europeo – il suo talento l’ha resa una figura di riferimento nel cinema d’autore anche in Francia – è stata volto indimenticabile nel film ‘L’avventura’ del regista ferrarese premio Oscar Michelangelo Antonioni.

"Con la scomparsa di Lea Massari perdiamo non solo una straordinaria interprete, ma anche un frammento della memoria cinematografica legata ad uno dei capolavori di Michelangelo Antonioni, ‘L’avventura’. La sua figura, scolpita nel silenzio magnetico di Antonioni, resta viva nei luoghi e nei ricordi di quel film indimenticabile. Lea Massari, con il suo volto sospeso tra forza e mistero, ha attraversato il cinema italiano come una figura silenziosa e profondamente moderna. In lei, ogni gesto era linguaggio. Ogni assenza, una presenza più forte. E quando nomi come Lea Massari, Michelangelo Antonioni e Ferrara si sfiorano, si sovrappongono o si evocano a vicenda, qualcosa accade sempre. Si apre uno spazio di memoria, di cinema, di sguardo" dichiara l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

Nel corso della sua carriera, Lea Massari ha lavorato con registi come Dino Risi, Sergio Leone, Louis Malle, Francesco Rosi, Claude Sautet e Valerio Zurlini, distinguendosi per la sua eleganza, la profondità interpretativa e la capacità di dare vita a personaggi complessi e memorabili.