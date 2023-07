Mondo del divertimento e strategie "La movida? Meglio alla Darsena"

Il giudizio sull’organizzazione di eventi, concerti e serate tra centro e nuova Darsena è positivo, benché non manchino, da parte delle associazioni di categoria, alcuni suggerimenti per migliorarne l’impatto sulla città. Il presidente provinciale Fipe-Confcommercio, Matteo Musacci, si concentra su tre punti. "Benché apprezzi lo sforzo organizzativo che occorre per realizzare le manifestazioni che stanno caratterizzando l’estate – spiega – non posso esimermi dal rilevare che, d’ora in poi, sarebbe auspicabile concentrare gli sforzi per ampliare il parterre di persone che frequentano la città. Occorre pensare a occasioni che rendano appetibile la città anche per il turismo ‘alto-spendente’. Ossia quel turismo che potrebbe avere un forte impatto sull’economia". Il secondo sforzo è quello di "trovare un punto di equilibrio, nell’organizzare gli eventi tra le varie zone della città". "Ci sono serate – osserva – nelle quali si ‘accavallano’ gli appuntamenti, tra centro storico e Darsena. Oppure delle serate nelle quali è tutto concentrato in una zona a detrimento dell’altra". Secondo il presidente dei pubblici esercizi, l’ideale sarebbe individuare un luogo di discussione permanente che coinvolgesse tutti gli attori della filiera eventi. "Sarebbe opportuno – spiega Musacci – dare vita a un tavolo permanente che metta assieme tutti gli stakeholder, dalle associazioni di categoria all’amministrazione, passando per gli organizzatori delle rassegne, in modo da studiare una strategia condivisa e arrivare a una soluzione ottimale per la città e gli operatori". La lettura del presidente di Confesercenti, Nicola Scolamacchia, si muove più livelli. "Non c’è dubbio – argomenta – che le rassegne serali organizzate sia in centro storico che nella nuova Darsena abbiano un impatto positivo sul settore dei pubblici esercizi". Tra l’altro, proprio sul lungo fiume, il presidente di Confesercenti ha un’idea ben precisa in ordine alla rivitalizzazione della zona. "Fa piacere – così Scolamacchia – che una zona così importante della città si sia rivitalizzata. Peraltro mi pare che sia più adatta a ospitare la movida rispetto a via Mayr. Benché anche lì si debba studiare una soluzione per far convivere al meglio gli esercenti e i residenti". Ma torniamo in centro storico. "Se è vero che i concerti serali hanno un buon impatto sui pubblici esercizi – prosegue – è altrettanto vero che per il commercio di vicinato il ‘ritorno’ è pressoché nullo, mentre per il commercio ambulante l’impatto è negativo. D’altra parte facendo spostare le bancarelle dalla piazza, al venerdì, per gli ambulanti viene meno una fetta significativa di mercato". E allora, la sfida secondo Scolamacchia, è quella di immaginare dei momenti di attrattività per il centro storico che "tengano conto di tutte queste variabili e che non si concentrino solo alla sera".