Mondo della sanità in lutto. Addio a Pio Maniscalco: "Lascia ricordi indelebili"

Sanità ferrarese in lutto per la scomparsa, a soli 50 anni, del dottor Pio Maniscalco, medico, a partire dal 2007, dell’azienda ospedaliero universitaria dove ha ricoperto incarichi di rilievo all’interno dell’unità operativa di Chirurgia Toracica. Il cordoglio nei suoi confronti è unanime: "La direzione delle aziende sanitarie ferraresi, certa di parlare a nome di tutti i dipendenti, esprime profondo cordoglio per la prematura e repentina scomparsa del collega dottor Pio Maniscalco. Professionista con una grande preparazione, che affiancava a spiccate doti umane, lavorava per l’azienda ospedaliero universitaria dal 2007 dove ha ricoperto incarichi di rilievo all’interno dell’unità operativa di Chirurgia Toracica. Fortissimo il suo impegno, fin dall’inizio, per la predisposizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del carcinoma del polmone, che lo ha visto collaborare strettamente anche coi colleghi dell’azienda Usl. Nonostante la giovane età, lascia una traccia molto importante nell’organizzazione aziendale e nella sanità ferrarese. La direzione si unisce al dolore della famiglia, alla quale esprime sentite condoglianze, e dei colleghi, ricordando il dottor Maniscalco con stima e affetto. Lascia un grande dolore nei cuori e un grande vuoto nelle corsie dell’ospedale". Dopo la maturità scientifica nel 1992 al liceo scientifico Luigi Stefanini di Mestre, Maniscalco aveva deciso che la medicina sarebbe stata la sua vita. E fin da subito ha mostrato il suo impegno per coronare il suo sogno, ottenendo l’abilitazione nel 2002. Prima, però, si laureò nel 2001 con una tesi sul ’ruolo della chemioterapia neodiuvante nel trattamento chirurgico delle neoplasie polmonari localmente avanzate. Nella sua prestigiosa carriera, Maniscalco aveva ricoperto il ruolo di tutor per la formazione specialistica dei medici, in particolare per quanto riguarda la chirurgia toracica, l’esercitazione in reparto e in sala operatoria. Anche per quanto riguarda la laurea, aveva ricoperto il ruolo di tutor seguendo da vicino le giovani leve che affacciavano speranzose al mondo della medicina, sotto la sua ala protettrice. Maniscalco aveva partecipato con un ruolo da protagonista nel ’progetto di ricerca per la diagnosi e la cura delle neoplasie polmonari’. Non solo. È stato anche membro del gruppo di redazione della procedura operativa interaziendale per quanto riguarda il ’trattamento del pneumotorace con drenaggio toracico’. Un ambito che lo ha sempre visto distinguersi per le capacità di fare ricerca in team e di ottenere risultati importanti, fondamentali per la medicina moderna. Un uomo, Maniscalco, che oltre alla grande preparazione, è ricordato per il carattere gentile e collaborativo dai colleghi. Si metteva al servizio degli altri senza chiudere nulla in cambio.