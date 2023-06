Ferrara, bufera su Moni Ovadia dopo l’abbraccio con Grillo: "Filoputiniano, via dal Teatro"

Ferrara, 22 giugno 2023 – Al teatro Comunale, Moni Ovadia per qualcuno non è più gradito. Anzi, il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, ne caldeggia le dimissioni. Per il direttore dell’Abbado, secondo Balboni, la strada giusta sarebbe quella di fiancheggiatore del Movimento 5 Stelle. "Credo che sia giunto il momento per Moni Ovadia di lasciare la direzione del Teatro Comunale – scandisce Balboni – e dedicarsi a tempo pieno al ruolo che sembra attrarlo di più, cioè a quello di attivista politico del Movimento 5 Stelle. Se c’è una decisione che non ho condiviso è certamente la sua nomina, come fin da subito ho messo in chiaro, anche perché quella scelta ha alienato a Ferrara l’impegno di autorevolissime personalità". Balboni, contrario a Ovadia fin dalla nomina iniziale, motiva così la richiesta di dimissioni: "Vederlo sul palco della manifestazione organizzata a Roma dai 5 Stelle abbracciare Grillo mentre si apprestava a evocare le ’brigate di cittadinanza’ ed i ’passamontagna’ – stigmatizza ancora Balboni – credo abbia sconcertato e deluso la stragrande maggioranza dei cittadini ferraresi. Ascoltarlo farsi interprete della più falsa propaganda putiniana credo invece abbia indignato tutti coloro che stanno dalla parte di chi difende la libertà e la democrazia da un’invasione ingiustificata".

L’affondo è anche sull’"ignoranza della storia russa" dimostrata da Ovadia in quelle esternazioni, secondo Balboni. "Basterebbe studiarla anche solo per sommi capi – esorta il senatore – per comprendere che la Russia considera Ucraina, Moldavia, Polonia, Paesi Baltici e persino la Finlandia come suoi possedimenti naturali fin dai tempi dello zar Nicola. E per scoprire che la Russia ha sempre tentato di impadronirsene quando l’Occidente si mostrava debole". Non è un caso, rintuzza Balboni, "che l’invasione dell’Ucraina segua di pochi mesi la debacle subita dall’Occidente in Afghanistan". Del resto, fin dai tempi della Guerra Fredda "Mosca sosteneva attivamente i movimenti pacifisti dell’Occidente – è l’excursus storico del senatore – Ovadia è rimasto fermo ai tempi in cui la sinistra italiana considerava l’Urss la sua vera patria".

Pronta la replica del direttore del Comunale. "Io a Roma ho parlato da libero cittadino – scandisce Ovadia – e non c’entra nulla il mio incarico al teatro. Io rispondo solo al Comune che mi ha affidato l’incarico, non al senatore Balboni a cui consiglio di non agitarsi troppo. Se il Comune vorrà le mie dimissioni le dovrà motivare. Anche perché non mi pare di aver commesso reati". Sul sostegno a Putin, Oviadia è chiaro: "Ho semplicemente spiegato la mia opinione, ossia che questa guerra non nasce, dalla sera alla mattina, per una volontà repentina del presidente russo. E, essendo ancora in vigore in questo Paese la Costituzione, mi sento libero di esprimere il mio pensiero anche se spesso è controcorrente. Io sono un uomo di pace e di teatro. Non ho tessere di partito, ma così facendo mi pare che Balboni getti la sua maschera: rivuole il Minculpop?".