"Moni Ovadia, non c’è conflitto di interessi ospitando i suoi lavori?"

Caro Carlino,

al di là dei fatti recenti riguardanti Moni Ovadia e le sue inopportune esternazioni sul conflitto in Medio Oriente, temo ci sia un altro conflitto che lo riguarda personalmente e cioè quello di interessi. Ti pare corretto che il direttore generale del nostro teatro abbia inserito in programma sia l’anno scorso con lo spettacolo “Oylem Goylem“ che quest’anno con “Assassinio nella cattedrale”, spettacoli scritti o interpretati da lui? Cosa ne pensi? Come mai ciò si è potuto verificare e senza che nessuno abbia mai manifestato il proprio dissenso? Gradirei una risposta dalle istituzioni. Grazie,

Lettera firmata

* * *

SPACCIO IN ZONA

IPPODROMO

Caro Carlino,

avendo spesso l ‘occasione di fare passeggiate in zona Ippodromo non posso non accorgermi della presenza, a qualunque orario, di personaggi dediti in bici allo spaccio, e relativi acquirenti. So benissimo quanto questa giunta lavori per il contrasto a questo fenomeno, e credo anche che quanto io vedo non risulti una novità. Inutile sottolineare che gli spacciatori in questione sono tutti extracomunitari e che non possono essere queste le tanto decantate “risorse” come ci hanno fatto credere in questi troppi anni. Grazie,

Nicoletta Musacchi

* * *

CONSIGLI COMUNALI

TRA CORDIALITA’ E WEB

Caro Carlino,

lunedì ho assistito online al consiglio comunale di Ferrara. C’era una mozione presentata da una persona della minoranza su alcune aree di sgambamento cani della città e i relativi problemi. L’assessore ha risposto con cordialità e ringraziando per l’interessamento. Ha fatto presente che i problemi sono conosciuti ed erano già partiti da qualche tempo dei tavoli di confronto per risolverli. Ha elencato poi alcune soluzioni già trovate. Sempre con cordialità la consigliera di minoranza sembrava abbastanza soddisfatta. Direte, quindi tutto a posto. Eh no, poco dopo sui social quest’ultima ha “urlato” subito che a Ferrara regnano l’inciviltà, il disinteresse e la superficialità. Traete voi le conclusioni. Sempre meglio seguire le dirette o le registrazioni quando ci interessa qualche particolare argomento. Qualche volta manca la correttezza a favore di qualche like eo voto in più in vista delle amministrative 2024. Correttezza e onestà non si ostentano. Si praticano.

Giacomo Gelmi