Monitoraggio delle plastiche nel Po. I risultati presentati in un incontro

Si svolgerà il prossimo 19 aprile a Ferrara, alle 11, al Palazzo Naselli-Crispi (in via Borgo dei Leoni, 28) la presentazione dei risultati di Mapp (Monitoraggio Applicato alle Plastiche del Po), progetto promosso dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, avviato a giugno 2021 e che ha utilizzato differenti strumenti e metodologie – alcune del tutto innovative a livello europeo – per accrescere la comprensione del fenomeno del plastic litter nel Po. All’evento, moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli, interverranno: Alessandro Bratti, Segretario Generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-MASE; Giuseppe Dodaro, responsabile area capitale naturale e agroecologia, fondazione per lo sviluppo sostenibile; Giulia Cesarini, Irsa-Cnr; Roberto Crosti, Ispra; e Daniel Gonzáles-Fernández, Ricercatore dell’Università di Cadice. Mapp ha consentito di determinare una prima stima della quantità del floating plastic litter di medie e grandi dimensioni (>2,5 cm) trasportate dal fiume Po verso il mare Adriatico, attraverso un protocollo d’indagine ampiamente applicato in Europa e che consentirà in futuro la comparazione con altri bacini fluviali. Ha inoltre permesso di identificare le principali caratteristiche delle modalità di trasporto e le possibili aree di deposito dei macrorifiuti di plastica. Oltre alla situazione del plastic litter sull’asta del fiume Po, verrà anche descritto il quadro attuale sul fiume Tevere. Quanto emerge da questi due importanti fiumi viene poi contestualizzato su scala nazionale ed europea, per leggere le stime raccolte dal progetto MAPP in un quadro d’insieme delle criticità causate dal riverine plastic litter.