Monitoraggio e assistenza Cento ’fragili’ sotto la lente

Monitorare gli anziani, soprattutto se soli, in un periodo in cui le città iniziano a svuotarsi e a farsi sempre più roventi. È l’obiettivo prioritario del progetto ‘Uffa che afa’, rinnovato anche quest’anno dall’assessorato alle Politiche sociali guidato dall’assessore Cristina Coletti e attivo fino al 15 settembre. Gli anziani e le persone in difficoltà a causa di ondate di calore possono chiamare, per informazioni e consigli o per ricevere assistenza e pronto intervento di tipo sociale, il numero verde gratuito 800 072110. Un progetto già rodato e che nell’estate 2022 ha registrato complessivamente circa duecento chiamate; un centinaio sono gli anziani che vengono chiamati regolarmente per tenere monitorata la loro situazione. L’età media degli utenti, con gli anni, è in crescita e oggi si attesta sugli 85 anni. La grande maggioranza dei cittadini che si rivolgono al servizio sono donne. Il progetto è stato inoltre inserito nell’appalto della nuova prestazione di trasporto sociale ‘Ti Porto io’ (il programma finalizzato a soddisfare le richieste dei ferraresi che si trovano in difficoltà con gli spostamenti), ed è pertanto attivabile dagli over 75 anche al momento della richiesta di accompagnamento. "Nel periodo estivo – evidenzia Coletti – le alte temperature creano disagi gravi alle persone che, per età e patologie sanitarie, necessitano di attenzioni maggiori. Queste attenzioni si concretizzano nella messa in campo di azioni specifiche e nel monitoraggio costante della situazione delle persone che potrebbero avere più problemi, in modo tale da facilitarne la presa in carico tempestiva in caso di bisogni assistenziali".