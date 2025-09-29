Monopattini Dott, tagliato il traguardo del milione di corse

La micromobilità a Ferrara ha raggiunto un nuovo traguardo: Dott ha celebrato il milione di corse effettuate in città, consegnando una targa di riconoscimento all’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman. La cerimonia si è svolta all’Acquedotto, in occasione dell’evento Evvai – Mobilità per tutti, parte della Settimana europea della mobilità. In linea con il tema dell’iniziativa, dedicata all’accessibilità della mobilità per tutti, Dott ha presentato la nuova flotta di monopattini, rinnovata con diverse innovazioni: doppio ammortizzatore per una guida più confortevole, pedana più corta per scoraggiare l’utilizzo in due e un modulo Bluetooth integrato nell’unità IoT. Quest’ultimo emette un segnale identificativo che può essere intercettato da applicazioni bluetooth-reader, tra cui quelle pensate per il supporto a persone non e ipovedenti, consentendo di rilevare la presenza dei mezzi in sosta o in transito.

"Il traguardo del milione di corse ci rende particolarmente orgogliosi e conferma come Ferrara sia diventata un vero laboratorio d’eccellenza per la micromobilità. Siamo molto soddisfatti di come il servizio stia crescendo e venga utilizzato quotidianamente dai cittadini, che ci hanno dimostrato grande fiducia. Con la nuova flotta e in particolare con l’introduzione del nuovo sistema Bluetooth per il rilevamento dei mezzi da parte delle persone con disabilità visive, vogliamo fare un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più inclusiva e sicura. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la costante e proficua collaborazione, che ci permette di continuare a investire su questo territorio e a contribuire a rendere Ferrara una città ancora più vivibile e sostenibile" ha dichiarato Vittorio Gattari, direttore relazioni istituzionali di Dott. Ferrara è stata tra le prime città italiane in cui Dott ha avviato il servizio di sharing, nel 2021, e oggi rappresenta un mercato maturo per la mobilità condivisa. Un risultato frutto di investimenti costanti per rendere il servizio sempre più adeguato e sicuro: oltre all’attuale aggiornamento della flotta, Dott garantisce sino a tre turni giornalieri per il riordino dei mezzi, un pronto intervento in grado di risolvere prontamente le segnalazioni e un’attenzione particolare alla gestione della sosta, come quest’ultima tecnologia dimostra. Non solo investimenti operativi, ma anche un forte impegno nelle attività educative rivolte alla comunità, con open day dedicati alla formazione sull’uso corretto dei mezzi e sulle regole di sosta. In occasione dell’evento Evvai – Mobilità per tutti, è stato infatti aperto un circuito Dott dove i cittadini possono provare gratuitamente monopattini e biciclette elettriche fino a domenica 21 settembre.