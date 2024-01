"Monopattini, stazioni di consegna obbligatorie e sanzioni agli irregolari"

I monopattini elettrici hanno avuto larga diffusione anche a Ferrara, un tempo “città delle biciclette”. Questi nuovi mezzi “green” sostituiranno i vecchi e non meno ecologici velocipedi? È probabile, almeno nelle preferenze di giovanissimi e studenti universitari, che approfittano delle basse tariffe praticate dall’azienda franco-olandese Dott, cui appartiene il 90% dei monopattini a noleggio presenti in città. Una flotta di circa 400 mezzi, recentemente rinnovata, operativa a Ferrara dal 2021, quando la giunta Fabbri decise di appaltare i servizi di noleggio a grandi operatori privati. Una decisione che, negli ultimi anni, ha cambiato molto la mobilità urbana creando non pochi disagi e malumori. I problemi sono noti: spaziano dai rischi per la sicurezza alle soste selvagge. Una situazione che potrebbe essere risolta se, come in altre città italiane ed europee, a Ferrara fossero presenti stazioni di consegna obbligatoria ben segnalate. Invece s’è fatta la scelta opposta: il noleggio “a flusso libero”, con possibilità per gli utilizzatori di lasciare i mezzi in punti diversi da quelli di prelievo. Una scelta assai poco lungimirante. Spesso nemmeno se ne preoccupa, dato che non vi

sono aree sosta ben segnalate e, comunque, dovrebbero essere le compagnie stesse a recuperare i mezzi. Non è solo una questione di maleducazione e noncuranza, ma anche di scarsi controlli, mancate sanzioni e campagne di sensibilizzazione all’uso responsabile dei monopattini. Pensiamo davvero che bastino due rider di Dott a recuperare centinaia di monopattini sparsi ovunque? È chiaro che il sistema di micromobilità condivisa va rivisto e organizzato meglio. Il rispetto per la città deve andare di pari passo con la cura della sicurezza stradale. A fine anno, il governo ha recepito la direttiva europea 2021/2118 e presto, finalmente, dovrebbe estendere ai monopattini elettrici l’obbligo di assicurazione, targa e casco per i conducenti. Però è bene ricordare che il Comune, nel 2020, ha adottato un regolamento che prevede già l’obbligo per chi guida monopattini elettrici di “indossare idoneo casco” se minorenni, indica di utilizzare “giubbotti o bretelle auto riflettenti ad alta visibilità” di notte o in caso di nebbia, vieta di “trasportare altre persone, oggetti o animali”. Lo si può consultare online ed è tuttora vigente, così come la normativa nazionale a cui rimanda. Perché nessuno sanziona i comportamenti scorretti?

Davide Nanni

Consigliere comunale Pd