Monossido, bimba resta intossicata

Una mamma e una bimba di quattro anni sono state portate in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato alle 19.20 di ieri da una casa di via Madonna Boschi, a Vigarano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che si sono presi cura di mamma e figlia. Le due hanno respirato del monossido accusando lievi sintomi da intossicazione. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono state comunque portate a Cona per precauzione. Sul posto sono rimasti i pompieri per mettere in sicurezza la casa e risalire all’origine della perdita.