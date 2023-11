Monossido dalla stufa, quattro intossicati

Scampati per un soffio al ‘killer silenzioso’. Nel pomeriggio di ieri un’intera famiglia (padre, madre e due figli piccoli di origini marocchine) sono rimasti intossicati da monossido di carbonio nella loro abitazione di Mezzogoro. Fortunatamente l’intervento dei soccorritori è stato tempestivo e ha evitato che il tutto si trasformasse in una tragedia. L’allarme è scattato poco prima delle 19 da un’abitazione di via Manzoni. A chiamare i soccorsi sono stati gli stessi abitanti perché avevano iniziato a sentirsi male. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro e i carabinieri. I malcapitati sono stati accompagnati al pronto soccorso. Stando alle prime notizie trapelate, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono poi rimasti i pompieri per mettere in sicurezza la casa e risalire all’origine della perdita, causata dal malfunzionamento di una stufa a pellet.