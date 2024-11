Monsterland, droga sequestrata e scoperti venditori abusivi di alcolici

La presenza della polizia locale all’ingresso della Fiera durante le serate di Monsterland ha permesso di sequestrare grandi quantità di stupefacenti, evitando che venissero introdotte all’interno del festival. I controlli successivi su alcol e droga alla guida, soprattutto dei turni notturni, hanno inoltre contribuito alla sicurezza stradale. Durante la serata sono state impiegate in totale otto pattuglie. Durante la serata sono stati rinvenuti 56 grammi di marijuana, 28 spinelli per 27 grammi tra hashish e marijuana, 232 grammi di hashish, 1,48 grammi di ecstasy, un mix di ovuli tra cocaina e crack per 37 grammi e due grammi di funghi allucinogeni. Sedici le segnalazioni con il sequestro di 11 grammi di hashish, 1,33 di cocaina, 0,37 di Mdma, tre spinelli di marijuana, 0.43 grammi di rcstasy e 0.39 di eroina. Le violazioni riscontrate in materia di polizia commerciale sono state tre, di cui due per l’assenza di autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche con relativo sequestro finalizzato alla confisca della merce. Nella circostanza, sono state sequestrate gli alcolici e il contenitore in cui erano riposti, compreso il carrello su cui venivano trasportate. È stato poi rinvenuto e sequestrato un contenitore in cui erano riposte bevande alcoliche con relativo carrello per il trasporto. Durante la notte, una pattuglia è intervenuta, assieme al 118 e ai carabinieri, per un soggetto che si stava dirigendo a piedi verso l’autostrada, prontamente fermato. Successivamente, una persona è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza. Una pattuglia è poi intervenuta per l’identificazione di un venditore di bibite abusivo. "Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutta la polizia locale per l’eccezionale impegno profuso durante la prima serata di Monsterland. L’enorme dispiegamento di forze ha garantito la sicurezza di tutti i partecipanti" ha commentato l’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi.