Monsterland, notte di festa. Sicurezza, prova superata. Molti ubriachi assistiti dal 118. Nei guai un ladro di collanine

La macchina della sicurezza ha superato la prova dell’ultimo grande evento ospitato in città. Monsterland, la festa di Halloween organizzata in Fiera, martedì sera ha visto affluire tra i padiglioni circa ventimila persone. Un numero importante, che ha reso necessaria un’organizzazione capillare al fine di garantire la tranquillità dell’iniziativa, anche alla luce della delicata situazione internazionale. Il giorno dopo, tutto sembra essere andato per il verso giusto. Sia dal punto di vista del concerto che da quello dell’afflusso e deflusso del pubblico. Il cordone di forze pianificato dal questore Salvatore Calabrese nell’ambito dei tavoli tecnici presieduti dal prefetto Massimo Marchesiello ha permesso che tutto si svolgesse nella massima serenità, senza disordini o problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico. Unica nota dolente, i tanti ragazzi ubriachi, alcuni al punto da dover ricorrere all’assistenza del 118. Diverse anche le persone che – per le stesse ragioni, ma non necessariamente provenienti dall’evento –, si sono presentate al pronto soccorso dell’ospedale di Cona (una decina, tutte già dimesse). Non sono poi mancate le attività di polizia condotte durante la festa, in particolare da agenti della squadra mobile in borghese. Oltre a qualche segnalazione di consumatori di stupefacenti, la polizia ha denunciato una persona per possesso di cocaina mentre un’altra è finita nei guai perché sorpresa a rubare collanine. A parte questi episodi, non si sono verificati altri problemi dal punto di vista della sicurezza. Del resto, il dispositivo era stato studiato nei minimi dettagli nell’ambito di varie riunioni in prefettura.

Il dispiegamento di forze è stato imponente e ha visto scendere in campo anche reparti speciali, cinofili, artificieri e unità antiterrorismo. Il servizio di sicurezza – diretto dal capo di gabinetto della questura Luciana Fusco affiancata da due funzionari – è iniziato alle 14 di martedi, con un primo lavoro di bonifica durato circa fino alle 20. I controlli sono stati condotti in tandem dalle forze dell’ordine territoriali (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale) e dai rinforzi arrivati dall’esterno (una ventina di uomini in tutto). Nell’area della festa hanno poi operato agenti della Digos e della squadra mobile, in modo da avere occhi sia dentro che fuori dai padiglioni. Non sono mancati i controlli nelle aree di parcheggio, sulla viabilità (con il supporto della polizia stradale) e in stazione (con la polizia ferroviaria). Alle forze di polizia si sono affiancati i vigili del fuoco e, come anticipato, i sanitari del 118. Da segnalare anche la presenza degli steward, oltre 130, e la videosorveglianza con trenta telecamere.

Al netto dei pochi interventi della polizia, la serata è filata via liscia, anche per quanto riguarda le fasi di afflusso e deflusso. Impossibile evitare qualche ripercussione sul traffico, visto l’importante numero di presenti. A parte qualche fisiologico rallentamento non si sono però registrate situazioni di particolare criticità. "La collaborazione con gli organizzatori e il fatto di avere tenuto più incontri del Comitato ordine e sicurezza pubblica e della Commissione di vigilanza ci ha permesso di svolgere l’evento in sicurezza" commenta il prefetto all’indomani della festa. Soddisfatto anche il sindaco Alan Fabbri. "Monsterland è un fenomeno europeo, per livello artistico, per scenografie e per affluenza – afferma –. Migliaia e migliaia di ragazzi si sono infatti spostati nella nostra città e tanti hanno deciso di pernottare qui, facendo registrare il sold out delle strutture alberghiere". Dietro l’intera manifestazione sono stati coinvolti 40 operatori logistici e 30 aziende, oltre 150 operatori impegnati nel food e beverage. Le navette hanno viaggiato no stop dalle 18 alle 7 del mattino di ieri, sia dal centro che dalla stazione. "Ringrazio per la collaborazione il prefetto, il questore e tutte le forze dell’ordine – dichiara il presidente dell’associazione Butterfly Fabio Marzola – che si sono messi a disposizione con artificeri e antisabotaggio considerato il periodo delicato".