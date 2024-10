Mont Ventoux all’Abbado

Si apre il sipario del Teatro Comunale, questa sera, alle 20.30. Andrà in scena ’Mont Ventoux’ di Kor’sia. L’incertezza del futuro diventa chiave per un risveglio collettivo, come quello invocato da Petrarca. Un mantra, attraverso il quale Kor’sia vuole risignificare parole oggi importanti: salire la montagna, recuperare i nostri valori. Con Mont Ventoux, il Collettivo Kor’sia rivisita l’opera che Francesco Petrarca scrisse nel 1336, Ascesa al Monte Ventoso, apparentemente solo una lettera che racconta l’ascesa ad una montagna in un qualsiasi pomeriggio d’aprile. Attraverso una salita mascherata da semplicità, Petrarca offre un’alternativa alla fede del mondo, un viaggio ascensionale per l’umanità per eludere e lasciarsi alle spalle gli anni bui del Medioevo; portando un cambiamento paradigmatico al mondo a venire, l’umanesimo.

Come percepisce il Collettivo Kor’sia, questa storia, il Mont Ventoux, ci offre ancora la possibilità di imparare dal passato, che può essere trasformato in una migliore esperienza del presente, e quindi nella costruzione di un futuro migliore per tutti e tutte. Il collettivo Kor’sia, nato nel 2015, è un gruppo di artisti, con sede a Madrid, formato da Mattia Russo e Antonio de Rosa come direttori e coreografi, il ricercatore Giuseppe Dagostino e Agnès Lòpez-Rio, professoressa di Arti dello Spettacolo in qualità di drammaturga. Biglietti acquistabili su Vivaticket e in biglietteria del Comunale.

Francesco Franchella