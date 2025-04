Monta la protesta, digiuno a staffetta. Da Ferrara partecipano. Fiorentini e Poli

Anche a Ferrara prende corpo il digiuno a staffetta contro il Decreto sicurezza. L’iniziativa nazionale, promossa da A Buon Diritto, Acli, Antigone, Arci, Cgil, Cnca, Forum Droghe, L’Altro Diritto, La Società della Ragione e Ristretti Orizzonti, ha trovato l’adesione in città di Coalizione Civica per Ferrara, con la partecipazione diretta dei consiglieri comunali Leonardo Fiorentini e Arianna Poli, che digiuneranno rispettivamente il 12 e 13 maggio.

Il digiuno, che si svolge a staffetta da ieri al 30 maggio, vuole essere una forma di resistenza civile contro un provvedimento che – sottolineano le organizzazioni promotrici – "mette in discussione principi fondamentali della democrazia, criminalizzando il dissenso pacifico, la povertà e restringendo drasticamente lo spazio civico. Il decreto legge Sicurezza, privo di reale necessità e urgenza, è stato emanato saltando il dibattito parlamentare.

Tra le misure più gravi, la repressione delle manifestazioni pacifiche, anche in carcere e nei Cpr; la reclusione di donne incinte o con figli piccoli negli Icam (carceri a tutti gli effetti), con la possibilità di separarli dai figli come sanzione; il divieto delle infiorescenze di canapa industriale; l’aumento dei poteri dei servizi di sicurezza, fino a consentire la creazione e gestione di associazioni sovversive o terroristiche; l’introduzione di nuovi reati per colpire la protesta sociale."