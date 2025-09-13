"Montagna di pollina nel terreno". Indagini e sanzioni per sette ditte

Volevano smaltire troppa pollina ovvero le deiezioni delle galline, spargendone più del dovuto sui propri terreni, rischiando di inquinare la falda freatica. Non ci sono riusciti per l’intervento del Nucleo Carabinieri Forestale di Comacchio, che ha indagato 7 aziende agricole nel mesolano per l’utilizzazione illecita di questi prodotti che devono essere gestiti secondo normative specifiche. I militari, hanno ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza di grossi cumuli di pollina, tecnicamente definito effluente di allevamenti avicoli, nei campi di un’azienda agricola del mesolano. Successivamente hanno effettuato le verifiche, prima presso la sede di quest’ultima poi presso la ditta produttrice.

Con questo accertamento è emersa una certa incongruenza fra la quantità di prodotto risultante dai documenti di trasporto, molto più alta, e quella effettivamente riscontrata sul terreno, che lasciava presumere una destinazione diversa per una parte non esigua di letame. I successivi approfondimenti hanno confermato che a dispetto delle risultanze documentali, la maggior parte della pollina era stata destinata ad altre aziende agricole, tutte con sede a Mesola, prestatesi a ricevere il prodotto eccedente le capacità di assorbimento della ditta di provenienza, pur in assenza delle obbligatorie condizioni di legge quali contratti di cessione, comunicazioni e piani di utilizzazione agronomica. Il Testo Unico dell’Ambiente, in attuazione della Direttiva Nitrati, punisce come reato contravvenzionale l’utilizzazione di effluenti zootecnici in violazione della normativa vigente, di competenza regionale, la quale prevede un sistema di regole volto a tenere sotto controllo la concentrazione di azoto nelle acque. L’indagine ha messo in luce anche violazioni di tipo amministrativo, con particolare riguardo alle modalità di gestione dell’effluente, che hanno comportato sanzioni per complessivi 3mila euro.