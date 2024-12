Montalbano, lavori alle fogne. Utenze collegate al depuratore

Partirà il prossimo anno, per un investimento sostenuto da Hera che supera gli otto milioni di euro, l’intervento di adeguamento degli scarichi di Montalbano. Il progetto prevede in particolare l’estensione della rete fognaria e il relativo collegamento al depuratore di Poggio Renatico.

I lavori, che avranno importanti e positive ricadute ambientali, sono stati illustrati dai tecnici della multiutility lunedì sera in un primo incontro pubblico alla presenza del vicesindaco Alessandro Balboni, dell’assessore alle Frazioni Nicola Lodi e di numerosi cittadini. L’intervento, a servizio di circa 850 abitanti, rientra nel programma operativo degli interventi condiviso e approvato da Atersir e, dal punto vista progettuale e realizzativo, è affidato ad HeraTech, società del Gruppo Hera. I lavori si rendono necessari per adeguare gli scarichi di Montalbano, che attualmente sono convogliati in parte al depuratore locale in via di dismissione e in parte nei corsi d’acqua superficiali. Le opere si inseriscono quindi nel programma di adeguamento degli scarichi di acque reflue e sono finalizzate a garantire l’allacciamento di tutte le utenze della frazione alla rete fognaria pubblica, che sarà potenziata.

Una volta ultimati i lavori, che avranno una durata indicativa di 15 mesi, le acque miste dell’agglomerato verranno drenate da una nuova rete fognaria a gravità e, attraverso due impianti di sollevamento, verranno convogliate fino a Gallo: da qui, mediante la rete fognaria esistente, saranno canalizzate al depuratore di Poggio Renatico. Il restyling, che ha come obiettivo l’adeguamento degli scarichi e la dismissione dell’impianto di depurazione di via Lampone, prevede la realizzazione di tubature a gravità lunghe quasi cinque chilometri, la costruzione di due impianti di sollevamento e le relative condotte in pressione per un totale di quasi 10 chilometri di nuove tubazioni, nonché la realizzazione di 190 nuovi allacciamenti fognari a cui ogni utente dovrà collegarsi. L’intervento, che conta anche cinque nuovi scolmatori di rete per l’acqua piovana, si avvarrà inoltre di tecniche sofisticate di tipo No Dig (senza scavo in trincea), per permettere alla nuova rete fognaria di attraversare in più punti la strada statale Porrettana, la strada Imperiale e lo scolo Principale Superiore, senza impattare sulla viabilità. Infine, è previsto il rifacimento di alcuni tratti di reti acqua e gas e relativi allacciamenti.

"L’ammodernamento degli impianti di depurazione e l’adeguamento della rete fognaria sono un altro importante passo avanti per il nostro Comune. L’investimento in infrastrutture fondamentali come queste ci permette di proseguire il cammino della sostenibilità ambientale, argomento sempre più critico negli ultimi anni. Il dialogo costante dell’amministrazione con i cittadini è un elemento fondamentale per ridurre al minimo i disagi dei cantieri e per garantire da parte di Hera standard qualitativi sempre più elevati" ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Balboni. "Quello che sta per partire è un intervento fondamentale per la frazione di Montalbano, che finalmente vedrà risolte alcune criticità strutturali legate alla gestione degli scarichi" ha spiegato l’assessore con delega alle Frazioni Nicola Lodi.