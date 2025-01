Montalbano, otto milioni per cambiare il volto della rete fognaria

Molti cittadini, ieri dalle 16 alle 21, si sono dati appuntamento al centro di Promozione sociale La Scuola Aps che ha ospitato il punto informativo sul progetto di estensione della rete fognaria di Montalbano.

Il Gruppo Hera realizzerà un intervento di adeguamento degli scarichi della frazione, con un investimento superiore agli 8 milioni, che prevede l’estensione della rete fognaria e il collegamento al depuratore di Poggio Renatico. Dopo un primo incontro con i residenti, avvenuto a dicembre, l’Amministrazione Comunale e Hera si sono messi a disposizione dei cittadini con uno sportello informativo per illustrare nei dettagli il cronoprogramma delle diverse fasi progettuali e fornire ogni chiarimento ritenuto necessario per garantire alla cittadinanza partecipazione e collaborazione.

All’incontro non è potuto essere presente il vicesindaco Alessandro Balboni, poiché influenzato. Presenti i tecnici del Comune e quelli del Gruppo Hera, per fornire informazioni e rispondere a domande specifiche. "Abbiamo voluto mantenere la parola presa già nel primo incontro con i cittadini, con lo sportello di incontro, conoscenza e approfondimento del progetto realizzato oggi, affinché ci fosse una comunicazione corretta, precisa e puntuale verso gli interessati dai lavori. È un progetto atteso da molti anni che, una volta compiuto, migliorerà sensibilmente la qualità della vita di tutta questa frazione", ha detto il vicesindaco Alessandro Balboni.

L’intervento, che servirà 850 abitanti, è stato approvato da Atersir e verrà realizzato da Heratech. La durata prevista è di 15 mesi. Il progetto risolverà le attuali criticità degli scarichi, attualmente parzialmente convogliati in un depuratore locale in dismissione e in parte nei corsi d’acqua superficiali, con l’obiettivo di garantire l’allacciamento di tutte le utenze alla rete fognaria. Ultimati i lavori, le acque miste verranno drenate da una nuova rete fognaria, sollevate verso Gallo e canalizzate al depuratore di Poggio Renatico.