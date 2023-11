Montalcini a porte aperte: "Alunni stranieri in aula, siamo primi in provincia"

Diego Nicola Pelliccia è il dirigente scolastico dell’istituto di istruzione superiore Rita Levi Montalcini e delle medie Don Minzoni di Argenta. Il Montalcini, sedi a Portomaggiore e Argenta, ha una scuola professionale e il liceo. Sono 720 gli alunni, un terzo frequenta il plesso di Portomaggiore. Due terzi ad Argenta. E’ il primo istituto della provincia per il numero di classi di stranieri in deroga. E’ lui stesso a spiegare il significato di questa espressione.

"Secondo il ministero dell’Istruzione e del Merito la percentuale di stranieri in una classe non deve superare il 30%, ma noi ci troviamo in una zona, soprattutto a Portomaggiore, dove si trova la più numerosa comunità pakistana della provincia. C’è una forte rappresentanza di stranieri sul territorio. Non puoi certo dire ai ragazzi che vengono da noi ad iscriversi di andare da un’altra parte, così l’ufficio scolastico regionale concede la possibilità di derogare a quanto stabilito dal ministero. Ebbene noi siamo, in provincia, l’istituto con il maggior numero di classi in deroga". I numeri rendono ancora meglio delle parole questa situazione. A Portomaggiore, nell’istituto professionale, le classi in alcuni casi sono formate dal 70% di stranieri. Ad Argenta, dove si trova il liceo, la percentuale scende al 20%. Anche nella scuola media Don Minzoni ci sono classi in deroga, con una percentuale che supera la soglia del 30%. "E’ impossibile non tenere conto di questa presenza così preponderante. Anche se c’è appunto quella soglia – spiega – cosa faccio? Non posso certo chiudere le porte in faccia ai ragazzi, alle famiglie. Anche sul nostro sito il registro elettronico è in tutte le lingue. Abbiamo cominciato quando ci sono stati gli arrivi dall’Ucraina, poi abbiamo proseguito su questa strada".

Uno dei punti forti, anche per dare un futuro a questi ragazzi che arrivano da paesi così lontani, è la collaborazione con centri di formazione professionale. Collaborazione che il Levi Montalcini ha attivato in maniera preponderante. L’altra strada – i fondi del Pnrr – è quella di investire i finanziamenti per frenare la dispersione scolastica, che rischia di essere molto forte. Un altro freno a questo fenomeno è il progetto dei tutor. Ad indossare queste vesti gli studenti del 4° e 5° anno che seguono così i più ’colleghi’ più giovani. E’ nata, per affrontare questa situazione, una rete di scuole, la rete Valli e Delizie che unisce gli istituti dei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato. E’ stata battezzata ‘Rescued’, salvato. "Questo vogliamo fare, salvare i ragazzi dalla strada, far loro capire il valore dello studio, che devono continuare a venire a scuola. La difficoltà vera con la quale dobbiamo misurarci sono gli arrivi dei ragazzi con l’anno già in corso, non hanno alcuna cognizione della lingua italiana. Facciamo il possibile in questi casi per supportare l’alunno". Al don Minzoni c’è la mensa, con il menù diversificato proprio per andare incontro alle diverse culture. "C’è un accordo tra il Comune e l’azienda che gestisce il servizio pranzi, anche qui si fa il possibile".