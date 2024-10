Monumenti Aperti con gli studenti-ciceroni. Tornano questo weekend le visite guidate

Sabato e domenica torna a Ferrara ’Monumenti Aperti’, la manifestazione che porta alla scoperta dei luoghi di interesse storico e architettonico, grazie a visite gratuite eccezionalmente condotte da studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per salutare la città, domani a partire dalle 16.30 avrà luogo la cerimonia di inaugurazione presso il Ridotto del Teatro Comunale, seguita da una speciale visita serale, guidata dai piccoli protagonisti della manifestazione e dedicata ai prestigiosi spazi del teatro. Saranno 18 i siti visitabili, dalla sera di domani alle giornate di sabato e domenica: Teatro Comunale, Chiesa di San Carlo, Palazzo Naselli Crispi, Residenza Municipale, Chiesa di San Paolo, Porta Paola, Dipartimento di Architettura, Palazzo Tassoni Estense, Monastero di Sant’Antonio in Polesine, Chiesa di Santa Francesca Romana, Palazzo Costabili, Casa Biagio Rossetti, Santuario di San Giorgio, Centro diurno Maccacaro, Bagni Ducali, Centro Culturale Slavich, Acquedotto della Montagna, Chiesa della Madonnina.

Sono due i percorsi didattici previsti per la manifestazione, ideati da Imago Mundi OdV e dallo scrittore Luigi Dal Cin, che hanno coinvolto studenti e insegnanti: ’Le parole della bellezza’, per le classi quarte e quinte della scuola primaria e le seconde e terze della secondaria di primo grado, che effettueranno le visite guidate ai siti, e ’Lo sguardo che crea’, per le classi seconde e terze della primaria, che hanno realizzato scatole artistiche ispirate ai monumenti. "Monumenti Aperti permette ogni anno di scoprire la città di Ferrara da un punto di vista differente, quello degli studenti – afferma l’assessore alla cultura Marco Gulinelli –, che insieme alle insegnanti hanno dedicato una parte del percorso formativo proprio alla bellezza della nostra città. È un ponte tra passato e futuro, una vera e propria azione multidisciplinare che va a toccare un tema importante, quello della forza formativa della cultura". La manifestazione è organizzata e promossa da Ferrara Off: "Abbiamo coinvolto 900 ragazze e ragazzi di 40 classi – spiega il direttore organizzativo Marco Sgarbi –, gli studenti si sono preparati sulla storia e l’origine dei più importanti monumenti della città, alcuni dei quali entrano nella manifestazione per la prima volta, come l’ex Acquedotto della Montagna, che insiste su un tratto di mura interessato dall’importante progetto comunale di valorizzazione urbana". L’edizione 2024 si tiene con i prestigiosi patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. Particolarmente importante è l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, ricevuto lo scorso anno per la seconda volta e ora rinnovato. I monumenti saranno aperti e visitabili gratuitamente, senza prenotazione.

Jacopo Cavallini