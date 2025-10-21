Monumenti aperti, edizione record. Oltre 14mila turisti tra i palazzi: "Tagliato un grande traguardo"

Oltre 14mila presenze per Ferrara Monumenti Aperti. La nona edizione di Ferrara Monumenti Aperti, la manifestazione organizzata da Ferrara Off, in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte e Comune di Ferrara, con il coordinamento nazionale di Imago Mundi e i patrocini della Regione e della Provincia, si è conclusa con 14.000 presenze.

Tanti sono stati i visitatori durante l’anteprima serale di venerdì 17 e le giornate del 18 e 19. Hanno visitato i 15 luoghi di interesse storico e architettonico, con visite gratuite eccezionalmente condotte da studentesse e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado della città. Da venerdì sera a domenica pomeriggio, si è registrato un risultato straordinario per l’edizione 2025, con un aumento di oltre 2.000 presenze rispetto allo scorso anno.

"Per noi organizzatori di Ferrara Off, questo significativo aumento di presenze è una grande soddisfazione. Indice che Ferrara Monumenti Aperti, arrivata quest’anno alla nona edizione, è diventata un appuntamento fisso per tutta la città dimostrandosi in grado anche di coinvolgere nuovi visitatori desiderosi di scoprire la ricchezza del nostro patrimonio culturale. Apprezziamo molto, anche la risposta dei partner locali che hanno deciso di sostenerci in maniera compatta e unitaria - Ferrara Musica, Ordine degli Architetti di Ferrara, Hera, Coop Alleanza 3.0, Assicoop Modena Ferrara, Around Projec, Tper e Ferrara Tua - e, anche un partner internazionale, come Ricola". Afferma Marco Sgarbi, direttore Organizzativo di Ferrara Off.

Giulio Costa, Direttore Artistico Ferrara Off dichiara: "Anche quest’anno abbiamo colto molto entusiasmo da parte dei visitatori. Hanno avuto modo di apprezzare la nostra città attraverso una prospettiva differente, offerta dai percorsi didattici ideati da Imago Mundi e dallo scrittore Luigi Dal Cin, ’Le parole della bellezza’ e ’Lo sguardo che crea’, presentati dalle scuole ed elaborati insieme ai nostri formatori teatrali: Beatrice Pizzardo, Andrea Zanforlin, Liliana Letterese e Chiara Tessiore. Ringraziamo le 100 volontarie e volontari, in gran parte studentesse e studenti universitari".