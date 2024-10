Monumenti Aperti, oltre undicimila presenze

FERRARA

Con 11.500 presenze si è conclusa l’ottava edizionedi Ferrara Monumenti Aperti. Tanti sono stati i visitatori che, durante l’anteprima serale di venerdì e le giornate del 19 e 20, hanno visitato i 18 luoghi di interesse storico e architettonico, con visite gratuite eccezionalmente condotte da studentesse e studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado della città. Nonostante la giornata di sabato sia stata colpita dalla forte ondata di maltempo, si registra comunque un risultato straordinario per l’edizione 2024, organizzata dal Teatro Ferrara Off, in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte e Comune, con il coordinamento di Imago Mundi Odv, il sostegno della Regione e il patrocinio della Provincia. "Le previsioni del tempo avverse non ci hanno scoraggiato e i numeri sull’affluenza ci hanno dato ragione. Arrivati all’ottava edizione conosciamo l’accoglienza che Ferrara riserva a Monumenti Aperti e annullare causa maltempo sarebbe stata una forte delusione per tutti", afferma Marco Sgarbi, direttore organizzativo di Ferrara Off. Giulio Costa, direttore artistico di Ferrara Off dichiara: "Anche quest’anno abbiamo percepito una grande soddisfazione da parte dei visitatori che hanno avuto modo di apprezzare la ricchezza dei percorsi didattici ideati da Imago Mundi Odv e dallo scrittore Luigi Dal Cin, ’Le parole della bellezza’ e ’Lo sguardo che crea’, presentati dalle scuole. Abbiamo colto un sentimento positivo anche nella scoperta dei luoghi di nuova apertura. Ringraziamo tutti i giovani volontari, in gran parte studenti universitari, e i 900 alunne e alunni delle 40 classi ferraresi coinvolte". L’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, commenta invece: "A nome di tutta l’amministrazione comunale ringrazio gli organizzatori per la buona riuscita dell’evento e gli studenti, insegnanti e dirigenti scolastici per la realizzazione di questo bellissimo progetto, che ogni anno fa scoprire i tesori della nostra città attraverso la voce e l’entusiasmo di tantissimi giovani coinvolti".

Così Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi OdV: "Neanche il forte maltempo è riuscito a scalfire il legame esistente tra Ferrara e Monumenti Aperti. Ancora una volta i cittadini della città estense hanno risposto con affetto e le numerose presenze registrate dimostrano che la manifestazione si è sempre più radicata e consolidata". L’accoglienza entusiasta la si è potuta cogliere anche dalle voci dei visitatori, tra i quali si sono potuti incontrare informatissimi veterani e nuovi esploratori, e dai commenti positivi sui social network. Conclusa la manifestazione, Ferrara Off ringrazia la direzione e il personale dei 18 siti visitabili, oltre agli sponsor e partner. Le iniziative non finisco qui: la mostra legata al percorso ’Lo sguardo che crea’ proseguirà fino al 20 novembre, Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In quella speciale occasione, Ferrara Off eseguirà un ciclo di letture dedicate ai ragazzi, presso Casa Niccolini – Biblioteca Comunale per ragazzi.