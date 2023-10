Monumenti aperti, primo giorno da Oscar

Novecento studenti raccontano Ferrara con monumenti aperti. Con una cerimonia inaugurale nella sala del consiglio comunale, in municipio, uno dei siti della manifestazione, ha preso il via la settima edizione di Monumenti Aperti Ferrara. Ed è stato un giorno record per numeri di visitatori.

A fare gli onori di casa l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Una manifestazione culturale di valore inestimabile". Paolo Calvano, assessore in Regione: "Bellissima iniziativa che come Regione sosteniamo sempre". Il teatro Ferrara Off è intervenuto con Giulio Costa. "Il momento inaugurale per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione. A cominciare da studenti e insegnanti". Dalla Sardegna, luogo natale di Monumenti Aperti, è arrivato a portare il saluto Marco Cabitza di Imago Mundi. Sono intervenuti Patrizia Luciani per Coop Alleanza 3.0, Luca Cimarelli (Ferrara Tua), Roberto Sanna (Around Project), Stefano Scavo, presidente Ufficio Centrale Italiano. Contributi di Ferrara Musica, Tper, Assicoop Scout Cngei Bondeno. Erano presenti Marcello Toffanello, direttore del Museo di Casa Romei e di Casa Minerbi del Sale, Giuseppe Lipani docente Unife e coordinatore del Centro Teatro Universitario, Wally Panizzolo, referente del progetto Monumenti Aperti e Lo sguardo che crea di Casa Niccolini. Per i percorsi educativi lo scrittore per ragazzi Luigi Dal Cin e l’autrice ed educatrice Silvia Meneghini. In rappresentanza delle scuole, alunni e insegnanti della secondaria di primo grado di San Bartolomeo in Bosco, Comprensivo Alberto Manzi, che hanno condotto i presenti in visita al Duomo. Anche oggi 14 i siti visitabili: Residenza Municipale, Cattedrale di San Giorgio, Museo della Cattedrale, Cinema Apollo, Biblioteca Ragazzi Casa Niccolini, Casa Minerbi - Dal Sale, Basilica di San Francesco, Casa Romei, Centro Teatro Universitario e Palazzo Tassoni Mirogli, Palazzo Bonacossi, Tennis Club Marfisa d’Este, Corpus Domini, Chiesa di Santa Maria in Vado, Civico Lapidario. Gli orari 10-13,30 e 15- 18,30.