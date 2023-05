Monumento ai Bersaglieri Donato ufficialmente alla città "Rappresenta storia e valori"

di Francesco Franchella

Molti ferraresi lo sentivano già come proprio, e così era: simbolo, fra i tanti, della città. Da ieri, invece, è scritto nero su bianco: il Monumento dei Bersaglieri, in piazza XXIV Maggio, nei giardini dell’Acquedotto monumentale, appartiene ufficialmente alla città di Ferrara. La cerimonia di cessione al Comune dell’opera di Fiorenzo Bacci si è tenuta ieri mattina, alla presenza delle autorità civili e religiose, di molti concittadini e dei Bersaglieri, di cui è stata ricordata la storia. In breve, furono un’unità militare composta da volontari di Ferrara agli ordini del conte Tancredi Trotti Mosti che, in vista della prima battaglia di indipendenza, fu integrata nella divisione dei Corpi Franchi Pontifici: L’8 maggio del 1848 ebbero il loro battesimo del fuoco, a Cornuda. Nel 1993, quindi, Ferrara ospitò il 41° raduno nazionale dei Bersaglieri che si svolse tra il 7 e il 9 maggio. E proprio l’8 maggio di 30 anni fa, venne inaugurato il Monumento dei Bersaglieri, che ieri è stato donato al comune. Dopo la cerimonia iniziale, in cui il vicesindaco Nicola Lodi e il presidente regionale dell’Associazione nazionale bersaglieri (Anb) Gabriele Strozzi sono stati chiamati a seguire la corona fino al monumento, si sono tenuti i discorsi istituzionali, nel doveroso ricordo del bersagliere Ferdinando Manfrini, componente del comitato di organizzazione del raduno del 1993, scomparso la scorsa settimana. "Nel 2019, all’inizio del nostro insediamento, giunse all’Ufficio Patrimonio il desiderio di donare al comune di Ferrara il Monumento dei Bersaglieri", racconta Angela Travagli, assessore al patrimonio e nipote del bersagliere Pietro Paolo Marsan. "Esprimo grande commozione e affetto per i bersaglieri: un corpo dinamico, scattante, sempre in prima linea. Mi ritrovo in questi valori". "Il monumento – dice Luca Maccarini, presidente Anb della provincia di Ferrara – continuerà a essere al centro delle nostre attività. Chiedo al sindaco di averne cura: rappresenta la nostra storia militare, il nostro passato associativo e i nostri valori". "Quest’opera – aggiunge Gabriele Strozzi - ha passato anni splendidi e anni bui: nell’arco del tempo, vandalismi idioti l’hanno deturpata e imbrattata più volte e le amministrazioni di allora non avevano la giusta attenzione. Grazie all’amministrazione precedente, abbiamo ottenuto quello che il monumento avrebbe dovuto avere: un bel parco". Parco che, di sera, – come annuncia il vicesindaco – vedrà il monumento illuminato. "Questo monumento – chiosa Lodi – contribuisce a rendere immortali i ricordi, in un’epoca che soffre di memoria corta".