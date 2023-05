Monumento nel mirino dei vandali "Ennesimo sfregio, denunciamo"

I vandali danneggiano un’opera che ricorda la seconda guerra mondiale. L’amara scoperta di cittadini e volontari martedì, nell’area che si trova nel retro del centro civico nella piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro. Si indaga per cercare di individuare i colpevoli. Il danno ad un simulacro delle bombe che vennero sganciate a Pontelagoscuro nel 1944. La parte staccata è quella originale, trovata negli scavi di ‘Pontevecchio’ a fine anni Novanta. Giovanni Pecorari, presidente della Proloco Pontelagoscuro che ha sede poco distante dal monumento, annuncia: "Non capiamo chi possa essere stato, presumibilmente l’episodio è successo nel corso della notte. La sera era infatti ancora intatto. Farò denuncia ai carabinieri contro ignoti, come del resto ho fatto per le pareti del centro civico imbrattate dai vandali". Nel febbraio 2022, sempre nell’area del centro civico, ignoti avevano imbrattato con scritte ingiuriose le pareti e le colonne, i vetri e anche la cabina del gas metano.

Mario Tosatti