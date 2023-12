"Morando, la curva fatale. Altri due incidenti gravi"

Due recenti ennesimi incidenti hanno riportato l’attenzione sulle varie problematiche della tristemente nota curva conosciuta come ‘Morando’, sul confine tra Cento e San Matteo della Decima, spesso teatro di scontri anche di certa gravità. I residenti lamentano che se di giorno quel tratto vede tante auto ‘tagliare’ la curva, è col calar del sole che mostra ancor più pericolosità, in quanto ormai da anni quel punto di notte è estremamente buio accentuando le criticità così come la voce degli abitanti che chiedono un intervento migliorativo per quel tratto della Strada Provinciale 255. "E’ una battaglia che dura da tempo – spiega un residente – eravamo almeno riusciti a far mettere delle segnalazioni luminose lungo tutta la curva ma da alcuni di anni non sono più attive. Non sapendo esattamente la strada di chi sia di competenza, uno di noi l’anno scorso, ha scritto alla polizia locale segnalando la cosa ma finora nessuno è intervenuto. Delle criticità è stato anche più volte scritto sul giornale e fatto presente verbalmente alle forze dell’ordine ogni volta che ci troviamo a intervenire per gli incidenti accaduti’. Dieci giorni fa un’auto che arrivata da Decima, è stata ‘tirata’ verso l’esterno della curva impattando sul guardrail e spinta fuoristrada dall’altra parte, fortunatamente senza impattare contro altre vetture e la sera della vigilia, un’altra, venendo da Decima, è finita nel campo sulla destra schivando miracolosamente il guardrail. "La conformazione della curva, per chi arriva da Decima e con una certa velocità o disattenzione – prosegue - porta a tagliarla e quindi a un frontale o ad essere tirati verso l’esterno. Se prima finivano automaticamente nel campo, da qualche anno è stato messo il guardrail rendendo più pericoloso il tutto anche per il rischio di rimbalzare sull’altra corsia dopo l’impatto, colpendo altre auto. Curva che è stata teatro di incidenti anche molto gravi e mortali. Ricordiamo una ragazza che morì in una sera di nebbia a causa della poca segnalazione, il ferimento di un giovane in moto complice il punto buio, la morte di un anziano che finì con il guardrail dentro l’auto. Solo per citarne alcuni senza stare a ricordare i tanti impatti e altrettanti quelli schivati. Serve urgentemente più luce e il ripristino della segnalazione luminosa perché, anche per chi come noi soccorre nell’immediato, quel buio è altamente pericoloso. Poi occorrerebbe pensare a modifiche sulla conformazione della curva e sul posizionamento del guardrail". Curva portata all’attenzione del Presidente della Provincia di Ferrara. "Purtroppo a noi la segnalazione al momento non risulta – dice Gianni Padovani – la cosa migliore, in generale, è scrivere direttamente a noi le istanze. Verificheremo, approfondiremo il tema e daremo risposte precise capendo come poter risolvere i disagi. Purtroppo veniamo da 10 anni di mancate risorse, le strade sono invecchiate, hanno bisogno di interventi, molti ne abbiamo svolti e altri sono in programma". Curva che in linea di confine tra le province di Ferrara e di Bologna crea anche punti interrogativi sulla competenza di inltervento.

Laura Guerra