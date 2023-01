Morby sotto le stelle Le icone rock rivivono con una voce ribelle

Ferrara sotto le stelle annuncia Kevin Morby. Una delle due tappe estive italiane del cantautore

americano nello storico festival. L’evento sarà mercoledì 14 giugno, prevendite disponibili a breve.

Intriso di romanticismo, malinconia, ricordi e interrogativi esistenziali, “This is a Photograph”, pubblicato il 13 maggio su Dead Ocean, è il settimo album da solista di Kevin Morby, il primo nome annunciato da Ferrara Sotto le Stelle e Dna Concerti per il 14 giugno. Un grande ritorno in Italia, primavolta nella città di Ferrara. Verrà presto svelata la location, insieme a tutte le informazioni riguardanti la biglietteria e le modalità di prevendita. "Kevin Morby, musicista texano, fa rivivere quella voce ribelle e stralunata che va da Dylan a Lou Reed", dice Corrado Nuccini, direttore artistico del Festival. Il suo ultimo album ‘This is a Photograph’ è una perla che concilia le tante anime di quel suono americano unico e imprescindibile. "Morby è un cantautore importante, potente, emotivo. Si sposa perfettamente con l’identità storica del Festival e siamo felicissimi di poter annunciare l’artista americano come prima data", le parole di Mattia Antico, presidente di Ferrara Sotto le Stelle.

Kevin Morby continua la sua ricerca stilistica: un’amalgama di folk, country, garage-rock, blues, gospel e indie-rock. Il titolo dell’album, ricco di collaborazioni tra cui Erin Rae, la sua compagna Katie Crutchfield nota come Waxahatchee, Makaya McCraven e tantissimi altri, è una dichiarazione d’intenti: le dodici tracce di cui è composto sono realmente dodici istantanee, che nell’atto di immortalare un momento ne dischiudono il potenziale meditativo restituendo così un caleidoscopio di ricordi, emozioni, intuizioni, pathos e nostalgia. Ambientato a Menphis, nel Tennessee, durante un lungo soggiorno al Peabody Hotel, come racconta in “It’s Over”, è un disco che commemora l’anima musicale di questa città nei precisi riferimenti alle icone che l’hanno abitata tra cui Elvis Presley, Jeff Buckley e Jay Reatard, tutti morti a Memphis, e al Lorraine Motel dove fu assassinato Martin Luther King Jr. L’idea dell’ineluttabilità della morte e del carattere temporaneo dell’esistenza umana, sentito in modo profondo a causa di un incidente di salute del padre

durante una cena di famiglia, è un fil rouge che percorre l’album.