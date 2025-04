Moretti (Ferrara Expo):: "Abbiamo pagato i debiti. Ora la Fiera sta crescendo"

Presidente, lei è arrivato alla guida della Fiera nel 2020, in pieno COVID: una bella sfida, non c’è che dire. Quale era la situazione in quel momento? Ci faccia una fotografia.

"Quando ho accettato l’incarico di Presidente della Fiera di Ferrara – risponde Andrea Moretti – sono stato consapevole fin da subito di dover amministrare e valorizzare un asset fondamentale per la città di Ferrara e mi aspettavo di poter portare avanti un’attività consolidata. Invece nel 2020 la situazione era talmente grave da risultare quasi insostenibile per tre fondamentali motivi. Il primo riguardava lo stop di ogni attività a causa della pandemia per cui gli incassi erano azzerati, mentre i costi tra cui utenze, stipendi e manutenzione varia erano costanti. Il secondo motivo era la drammatica situazione economica, in quanto Ferrara Fiere Congressi non solo era completamente sprovvista di liquidità ma aveva debiti per quasi tre milioni di euro. Il terzo motivo era dovuto alla mancanza di alcune fondamentali certificazioni che rispettano la normativa delle attività fieristiche".

Quali sono le azioni intraprese sul piano contabile, gestionale e organizzativo che hanno segnato poi la svolta con la nascita di Ferrara EXPO? Cosa cambia rispetto al passato?

"Dal punto di vista organizzativo sono cambiate diverse figure professionali con funzioni come quella contabile, amministrativa e legale, e la Società è stata adattata alle normative necessarie che incredibilmente mancavano. L’attività gestionale è stata caratterizzata inizialmente dall’ottimizzazione dei costi che ci ha portati ad un risparmio del 40%. Abbiamo poi rivolto l’attenzione agli eventi della fiera e anche qui sono state necessarie scelte drastiche che hanno visto sacrificare eventi come il Balloon Festival, Winter Wonderland o la fiera dell’elettronica perché economicamente non sostenibili, rivolgendo le risorse allo sviluppo di altri eventi consolidati o con prospettive di sviluppo considerati sostenibili".

E dal punto di vista contabile?

"Dal punto di vista contabile la Società ha operato una riduzione progressiva dell’indebitamento che ci ha permesso di non lasciare indietro nessuno. Questo è per me motivo di grande soddisfazione visto che su tre milioni di debiti pregressi quasi la metà era verso piccoli fornitori del territorio come aziende locali, professionisti, piccole attività commerciali e ad oggi l’indebitamento residuo è quasi azzerato. Va aggiunta infine l’attività incentrata sulla manutenzione e l’ammodernamento del quartiere fieristico grazie al supporto della capogruppo Bolognafiere e dell’Amministrazione Comunale che ha permesso di realizzare importanti lavori che hanno reso il quartiere fieristico ancora più bello, moderno, attrattivo e sicuro. Tutto questo ha contribuito ad avere un incremento costante del numero degli eventi in calendario e a portare i bilanci societari ad avere un risultato positivo costante e crescente ogni anno".

Purtroppo la Fiera è assurta alle cronache anche per le inchieste giudiziarie sulla gestione precedente: immagino ciò abbia rappresentato un discreto danno d’immagine. Qual è la situazione? Quali strascichi? Come state lavorando sulla comunicazione?

"All’epoca del mio insediamento le inchieste giudiziarie erano già in corso e come amministratore ho incaricato un comitato legale per la tutela della fiera che si è costituita parte civile, per preservarne la reputazione, che ne ha risentito fin da subito. Ad oggi l’attività legale si limita a monitorare lo sviluppo della vicenda, senza avere parte attiva dal momento che gli strascichi sono stati sopportabili ed il nostro obiettivo rimane quello di parlare della fiera di Ferrara per le attività che svolge e non per le vicende giudiziarie legate ad un passato che non ci riguarda".

Quali, tra i molti eventi in calendario, rappresentano un asset strategico per il rilancio di Ferrara Expo?

"Nel calendario della fiera abbiamo eventi come Remtech l’hub tecnologico ambientale, il Salone del Restauro e Work on Work la fiera dedicata al mondo del lavoro che rappresentano un vero e proprio asset strategico così come l’intensa attività convegnistica che negli ultimi anni è cresciuta notevolmente. A questi affianchiamo una serie di altri eventi tematici che raccolgono il favore di appassionati e collezionisti ed altri ancora più popolari che stanno avendo un successo crescente".

Quali i progetti futuri e quali i rapporti con gli altri enti fieristici?

"Nel 2022 è nata Ferrara Expo che rilevato ogni attività da Ferrara Fiere Congressi, attualmente in liquidazione. Questa scelta ha consentito di voltare pagina e ha favorito il distacco da un passato ingombrante. Il nuovo corso ha contribuito a migliorare la situazione economica, gestionale e organizzativa che ci permette di lavorare su progetti futuri che spiccheranno nel panorama fieristico nazionale, ma che verranno rivelati al momento opportuno".

Cosa si aspetta per il futuro di Ferrara Expo?

"Credo che la grande qualità dello staff della fiera unito alla mia natura di “uomo del fare” abbia aperto le porte a nuove idee, anche azzardate, facendo diventare la nostra fiera anche terreno di sperimentazione e creazione di nuovi eventi, un luogo fisico e concettuale aperto a tutti e ad ogni tipo di proposta".