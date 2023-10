Morì a 19 anni davanti al Big Town. Fatali la cocaina e la malformazione

FERRARA

Sul decesso di Edoardo Bovini, 19 anni, morto lo scorso 13 agosto davanti al Big Town, in via Bologna, a seguito di una crisi cardiaca, sono arrivate le prime risposte dalla consulenza medico-legale disposta dal pubblico ministero titolare del fascicolo d’inchiesta, Stefano Longhi. Il malore che lo ha ucciso così giovane, quella sera di metà agosto, è stato provocato dall’assunzione di cocaina e alcol, che insieme alla malformazione genetica cardiaca che gli era stata rilevata, hanno causato il decesso, pur se così giovane. Un quadro che era stato ipotizzato fin dall’inizio, ma che da alcuni giorni è vergato nero su bianco nei risultati della consulenza. Indagini medico legali che hanno accertato, inoltre, come i soccorsi fossero stati tempestivi. Non sarebbe invece stato possibile stabilire quanto tempo prima della morte, il giovane avesse assunto la sostanza stupefacente che si è rivelata poi fatale. Non da molto tempo prima del decesso, ma è impossibile accertare quanto e quindi anche dove la possa avere consumata. Punti fermi importanti per la definizione di eventuali responsabilità, nell’ambito dell’inchiesta che è stata aperta per morte come conseguenza di altro reato.

La storia. Secondo quanto ricostruito fino a oggi, il giovane insieme alla fidanzata e ad altri amici, dopo una serata trascorsa insieme, si ferma davanti al Big Town, la chupiteria che appena venti giorni dopo sarà teatro dell’omicidio del patrigno di Bovini, Davide Buzzi. Entra lui da solo e ne esce dopo una ventina di minuti. Qualche secondo in strada con gli amici e poi il malore praticamente fulminante: il diciannovenne si accascia in strada. Inutili i soccorsi. Bovini è stato stroncato da una improvvisa crisi cardiaca che non gli ha lasciato scampo. Per ’vendicarsi’ di questa morte, considerando che Davide Buzzi, tatuatore di 43 anni, aveva cresciuto Bovini come se fosse suo figlio, inizia la personale lotta contro coloro che a suo dire erano responsabili della morte del diciannovenne. Compresi il titolare del Big Town Mauro Di Gaetano e il padre Giuseppe. Personale ricerca di vendetta che ha portato Buzzi a morire proprio in quel locale davanti al quale una manciata di giorni prima era stato stroncato da un malore, Bovini.

Cristina Rufini