Morì al lavoro, chieste le condanne

La procura ha chiesto due condanne per la morte di Ahmed Sifeddine, operaio agricolo 24enne originario del Marocco schiacciato da un mezzo di lavoro guidato dal fratello in un campo di pomodori a La Fiorana. Imputati per quei fatti sono Abdelilah Sifeddine, operaio fratello della vittima, e il titolare dell’azienda agricola, Mauro Guerrini (difesi dagli avvocati Emanuele Cinti ed Ermanno Cicognani). Ieri mattina il processo per la tragedia del 24enne è arrivato alla fase della discussione. Il pubblico ministero Isabella Cavallari, nel corso della sua requisitoria, ha ricostruito le tappe della vicenda evidenziando come il conducente del mezzo non fosse adeguatamente formato per utilizzarlo e il datore di lavoro fosse consapevole del fatto che il dipendente lo manovrava.

Alla luce di questa ricostruzione, la procura ha chiesto la condanna a otto mesi di reclusione per Sifeddine e a un anno per Guerrini. Il caso è stato infine aggiornato il 18 aprile, quando il giudice emetterà la sentenza.

La tragedia da cui trae origine il processo risale al maggio del 2017. La vittima e i suoi due fratelli erano impegnati nella realizzazione di un impianto irriguo in un campo di pomodori. Per spostarsi da un punto all’altro del terreno, la vittima salì su un cassone trasportato dal mezzo (un Faresin) guidato da uno dei fratelli. A un certo punto, a causa di un movimento ‘anomalo’ del veicolo, il giovane cadde a terra e venne travolto e schiacciato da una ruota.