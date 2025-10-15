Morì con l’auto nella buca . Via al processo per cinque. Un campo dedicato a Marco

Mentre prende il via in tribunale il processo per la tragedia di Marco Lelli Ricci, il cestista 15enne morto in un incidente stradale all’altezza della buca di un cantiere nel Centese, la Virtus e il Comune di Bologna annunciano l’intitolazione al giovane atleta di un campo da basket. Ma partiamo dalla vicenda giudiziaria. Nella mattinata di ieri, davanti al giudice Rosalba Cornacchia, si è celebrata la prima udienza del processo che conta cinque imputati a vario titolo per concorso in omicidio stradale. Si tratta del padre di Marco, conducente della vettura su cui viaggiava lo stesso adolescente, di due funzionari della Provincia, ente proprietario della strada, e di due responsabili dell’azienda che stava eseguendo i lavori. In aula sono state discusse alcune questioni tecniche. Per prima cosa, si è costituito il legale della società che svolgeva i lavori, chiamata in causa come responsabile civile (il soggetto chiamato a risarcire in caso di condanna). Il difensore ha subito chiesto il rigetto della citazione, motivandolo con la mancata partecipazione agli accertamenti disposti in indagini preliminari, trovandosi così in dibattimento con prove già ‘cristallizzate’. Il giudice si è riservato la decisione e ha rinviato al 14 novembre per esprimersi.

Nel frattempo, come anticipato, Virtus e Comune di Bologna hanno deciso di omaggiare e ricordare il giovane cestista scomparso in maniera tanto tragica quanto prematura. A Marco, che ha militato per anni nel minibasket e nel settore giovanile della Virtus, verrà intitolato il playground situato in Casa Virtus Alfasigma di fianco alla palestra Porelli, nel capoluogo emiliano. La cerimonia, alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore, è prevista per venerdì pomeriggio.

Federico Malavasi